Syria tàn cờ: Mỹ di tản các thủ lĩnh cao cấp IS?

Các máy bay trực thăng quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc hành trình trực thăng ở Đông Nam Deir Ezzor mang theo một chỉ huy IS cao cấp, một hãng truyền thông Ả Rập đã báo cáo hôm 15/8.

Theo trang tin tức bằng tiếng Ả Rập al-Ahed News, một đơn vị quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc đổ bộ đặc biệt phía nam thị trấn al-Sayal, mang đi một thủ lĩnh phụ trách tài chính cao cấp của nhóm khủng bố IS cùng với vợ của nhân vật này.

Al-Ahed cho biết, theo nguồn tin địa phương, hoạt đông sơ tán thủ lĩnh tài chính của IS từ thị trấn al-Sayal được tiến hành với sự phối hợp và yểm trợ của các chỉ huy lực lượng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Những nguồn tin địa phương không kiểm chứng được cho biết: quân đội Mỹ đã tiến hành một số các hoạt động di tản một số đối tượng có vị trí cao của IS từ khu vực phía đông Syria trong năm 2017.

Các nguồn tin địa phương cho biết, tháng 07.2017 một nhóm chiến binh khủng bố IS, sử dụng một xe bán tải chạy từ thị trấn Ayyash phía đông tỉnh Deir Ezzur đến khu vực do IS kiểm soát tổ chức phía đông thị trấn al-Sukhnah phía đông tỉnh Homs. Tại đây có ba máy bay trực thăng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bay trong khu vực.

Một trong những máy bay trực thăng hạ cánh còn hai chiếc tiếp tục bay vòng quanh khu vực. Sau khi những chiến binh IS biến mất vào chiếc trực thăng hạ cánh. Cả 3 chiếc bay theo hướng bắc vào không phận Raqqa. Nguồn tin địa phương cho biết không có thông tin về điểm đến chính xác của các máy bay này.

Nhiều nguồn tin cho rằng, các chiến binh IS mà các máy bay Mỹ mang đi có thể là thành viên nhóm gián điệp do Washington sử dụng, thông qua nhóm chiến binh Jeish Maqavir al-Thowrah thực hiện các sứ mệnh trong khu vực.

Nhiều thông tin cho biết, khoảng tháng 06.2017, các máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu liên minh do Mỹ cầm đầu cũng thực hiện một vài hoạt động tương tự trong những khu vực do IS kiểm soát trên vùng nông thôn miền bắc Raqqa.

Một số nguồn tin của lực lượng đối lập ủng hộ thánh chiến ở Syria cho biết, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ công là các đơn vị dân quân người Kurd, phối hợp cùng với cố vấn quân sự Mỹ, cho phép một số chiến binh IS đào thoát khỏi Raqqa.

Trong một diễn biến khác trên chiến trường Iraq vào khoảng tháng 05.2017, chỉ huy trưởng của Phong trào Asa'eb al-Haq thuộc nhóm Hashd al-Shaabi, lực lượng Vũ trang Rộng rãi PMU Iraq, tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã tiến hành một hoạt động quân sự di tản 2 chỉ huy chiến trường IS từ khu vực Tây Mosul trên miền bắc Iraq.

Ông Javad al-Talaybawi cho biết: Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện một hoạt động đổ bộ đường không trên khu vực phía tây. Lực lượng này sử dụng trực thăng chiến đấu di tản 2 chỉ huy cao cấp của IS cấp cao đến một địa điểm không rõ sau khi nhóm chiến binh IS của 2 thủ lĩnh chiến trường này bị các lực lượng vũ trang Iraq bao vây trong cuộc chiến ác liệt phía tây Mosul.