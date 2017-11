SunGroup sẽ cùng con gái ông Trần Bắc Hà góp vốn xây dựng khu nghỉ dưỡng lớn bậc nhất Bình Định

Chân dung 3 đại gia góp vốn xây khách sạn nghìn tỷ

UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương cho Liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn SunGroup) và Công ty CP Tập đoàn An Phú thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại khu đất K200 (TP Quy Nhơn) với diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Thiên Hưng được thành lập từ năm 2014, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, kinh doanh chính trong lĩnh vực du lịch.

Đại diện pháp luật của công ty là bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Bà Phương hiện cũng giữ vai trò Giám đốc tại công ty này.

Pháp nhân thứ hai là Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú do ông Trần Duy Tùng - con trai ông Trần Bắc Hà sáng lập và cũng là Chủ tịch HĐQT. An Phú được thành lập từ năm 2009, với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, buôn cà phê, cao su.

Cả Thiên Hưng và An Phú đều đăng ký trụ sở tại số 1 Hàn Mạc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn - nơi chỉ cách dự án Thiên Hưng vài trăm mét. Đây cũng là địa chỉ của Resort Hoàng Gia Quy Nhơn với 4 sao, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, do bà Ngô Kim Lan - vợ ông Trần Bắc Hà đứng tên chủ sở hữu.

Pháp nhân thứ 3 trong liên doanh góp vốn xây dựng với Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn SunGroup). So với 2 pháp nhân đầu tiên còn khá non trẻ thì Sungroup là một ông lớn có thương hiệu trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam.

Được thành lập năm 2007, đến nay SunGroup là một trong những ông lớn hoạt động trong 4 lĩnh vực chính BĐS nghỉ dưỡng, BĐS vui chơi giải trí, BĐS cao cấp, đầu tư hạ tầng...

Tên tuổi của SunGroup gắn với hàng loạt dự án mang tầm thế giới như hệ thống cáp treo Bà Nà Hills ( Đà Nẵng), cáp treo Fansipan; những điểm nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới như InterContinental Sun Peninsula Resort Premier Village Phú Quốc, Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay...

Khu phức hợp hơn 2.900 tỷ hoành tráng cỡ nào

Dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng nằm tại khu đất K200 (TP Quy Nhơn) với diện tích đất khoảng 10.840m2. Dự án được định hướng là một công trình có quy mô lớn, độc đáo thể hiện nét kiến trúc văn hóa Champa, tạo điểm nhấn trong việc quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh.

Khu phức hợp này có quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng, tổng số phòng là 576, trong đó 274 căn hộ cao cấp để bán hoặc cho thuê, 302 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, spa...

Với tổng mức vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng sẽ là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất tại Bình Định.

Liên quan đến dự án này, trước đó, đầu tháng 11/2016, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thống nhất chủ trương cho Liên danh Công ty cổ phần Tập doàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp.

Theo công bố lúc này, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 1.390 tỷ đồng, đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao 364 phòng, khối căn hộ du lịch với 238 căn hộ, khối trung tâm thương mại và các dịch vụ du lịch hỗ trợ đi kèm.

Như vậy, tại Quyết định chủ trương đầu tư mà tỉnh Bình Định mới ban hành, quy mô của dự án đã tăng lên đáng kể.