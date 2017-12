Suboi chấp nhận lời cầu hôn của đạo diễn Việt kiều sau 7 năm hẹn hò

Sáng 5/12, trên trang cá nhân đạo diễn Bảo Nguyễn đăng tải hình ảnh nữ rapper Suboi đeo nhẫn ở ngón áp út cùng dòng caption: "I put a ring on it" (Tôi đã đặt chiếc nhẫn vào nơi đó) thay cho lời tiết lộ đã cầu hôn thành công bạn gái sau 7 năm quen biết.

Suboi và đạo diễn Bảo Nguyễn gặp nhau lần đầu vào năm 2010, khi đó anh đảm nhận vai trò đạo diễn MV của nữ ca sĩ. Cả hai bắt đầu hẹn hò sau một thời gian hợp tác nhưng hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội.



Đạo diễn Bảo Nguyễn đăng ảnh Suboi đeo nhẫn cầu hôn.

Đạo diễn Bảo Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Anh tốt nghiệp trường Đại học New York và có tấm bằng nghệ thuật trường The School of Visual Arts. Anh từng là đạo diễn hình ảnh phim Saigon Yo!, Where Heaven Meets Hell, Live from New York...

Suboi và đạo diễn Nguyễn Bảo trong một sự kiện.

Nguyễn Bảo luôn đồng hành trong sự nghiệp của Suboi.