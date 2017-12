Sự tiến hóa của 'cậu nhỏ' qua lịch sử loài người

Nếu so với khoảng trung bình 10-18cm ở người, con số này thật sự khiêm tốn. Trải qua 7 triệu năm tiến hóa, rất nhiều điểm khác biệt giữa khỉ và người đã được hình thành. Liệu bạn biết những gì về lai lịch tiến hóa của bộ phận đặc biệt này.

Một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Úc vào năm 2013 đã tiến hành để đánh giá quan điểm của nữ giới về vấn đề trên. Những phụ nữ tham gia nghiên cứu được cho xem các bức ảnh tạo bởi máy tính về những anh chàng khác nhau.

Những bức ảnh được chia làm hai nhóm, một nhóm là những anh chàng có vẻ ngoài hấp dẫn, cao ráo nhưng dương vật lại hết sức khiêm tốn, nhóm còn lại là những anh chàng vẻ ngoài bình thường nhưng kích thước 'cậu nhỏ' lại không khiêm tốn chút nào.

Kết quả ghi nhận những anh chàng sở hữu những 'cậu nhỏ' không hề nhỏ nhận được số lượng bình chọn quyến rũ hơn hẳn những anh chàng khác. Điều này chứng tỏ việc tiến hóa của loài người đi đúng hướng đáp ứng 'nhu cầu sử dụng'.

Tuy vậy một câu hỏi được đặt ra là tại sao tổ tiên loài người lại ưa thích những 'mẫu vật' có kích thước lớn vậy. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho rằng sức khỏe là vấn đề được ưu tiên trong thời tiền sử.

Những người sở hữu sức khỏe tốt dễ dàng sống sót và nhận được nhiều mong muốn duy trì nòi giống. Đây là lý do những người vạm vỡ, to lớn luôn là hình mẫu được tôn sùng trước đây. Lẽ đương nhiên, một cơ thể cao ráo, cân đối sẽ đồng nghĩa với các bộ phận phát triển hơn so với mặt bằng chung và dương vật không nằm ngoài số đó.

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng tỉ lệ xương vai có liên hệ chặt chẽ với tỉ lệ dương vật. Một người sở hữu bờ vai rộng chắc chắn sẽ đồng thời mang 'cậu nhỏ' lớn hơn so với những người khác. Đây cũng là lý do tại sao những gã đô con bước ra từ phòng tập nhận được cái nhìn ngưỡng mộ và thán phục bởi phái yếu.



Bên cạnh đó, dương vật lớn cũng giúp nữ giới đạt khoái cảm dễ dàng hơn. Nghiên cứu của các nhà khoa học Scốt-len đã chỉ ra kích thước càng lớn, diện tích tiếp xúc với khu vực điểm G càng rộng và do đó cường độ kích thích lớn hơn hẳn. Độ dài cũng ảnh hưởng tới mức độ thâm nhập của dương vật và mức độ khoái cảm của âm đạo. Đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân dương vật lại tiến hóa theo chiều hướng 'gia tăng' về mặt kích thước.

Những gã đô con bước ra từ phòng tập thường nhận được cái nhìn ngưỡng mộ và thán phục bởi phái yếu (Ảnh minh họa: Internet)

Một giả thuyết khác nhận được nhiều sự đồng thuận của các chuyên gia đó là sự phát triển của dương vật nhằm tăng cường cạnh tranh với những cá thể cùng loài. Theo nhiều nghiên cứu, phần đầu dương vật trong vốn sở hữu cấu tạo đặc biệt, có thể 'gạt' tinh trùng của các cá thể trước ra khỏi con cái.

Các nhà khoa học ước tính tỉ lệ loại bỏ tinh trùng này có thể lên tới 91%. Đương nhiên, kích thước dương vật càng lớn đồng nghĩa với độ hiệu quả càng cao.

Tuy chưa có kết luận chính thức về vấn đề này, những giả thuyết này hoàn toàn hợp lý và có cơ sở để tin tưởng vào chúng. Việc nghiên cứu sẽ còn mất nhiều thời gian bởi trên thực tế dương vật không thể trở thành hóa thạch.