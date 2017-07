Sự thật showbiz: Thác loạn, mại dâm, chất cấm... hay góc khuất sau các bữa tiệc ở làng giải trí?

Những bữa tiệc thác loạn gây chấn động làng giải trí

Chuyện tiệc tùng trong làng giải trí không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, trong showbiz không hiếm những buổi tiệc đã đi quá giới hạn của một cuộc vui thuần túy.

Showbiz Đài Loan vốn đầy tai tiếng với những bữa tiệc thác loạn kinh dị. Nổi tiếng nhất trong số này là hai bữa tiệc có tên Liên hoan ca nhạc Đài Loan và tiệc bên lề triển lãm Hải Thiên Thịnh Yến.

Ngay sau đó, truyền thông nước này chấn động vì phát hiện có sự xuất hiện của hàng loạt người mẫu có tiếng tăm tại làng giải trí Đài Loan. Một trong những cô gái được nhận diện trong bữa tiệc thác loạn này là Trương Lập Lôi - người mẫu 23 tuổi sở hữu thân hình bốc lửa, từng đại diện cho không ít nhãn hiệu đồ lót và cũng từng tham gia phim truyền hình Chiếc mũ đỏ và con sói hoang.

Ngay sau đó, cảnh sát bắt tay điều tra thì phát hiện ra rằng có rất nhiều chân dài của làng giải trí đã tham gia cuộc vui thác loạn tập thể với những hành vi vô cùng khiếm nhã.

Một bữa tiệc thác loạn khác gây chấn động dư luận đó chính là sự kiện game đình đám nhất thế giới, mỗi năm, ChinaJoy tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, cùng với những hoạt động lý thú, có không ít sự việc bên lề đáng xấu hổ liên quan tới các show girl xinh đẹp. Sự kiện này đã gây chú ý sau khi những hình ảnh thác loạn của các người mẫu trẻ tại ChinaJoy.

Những bức ảnh này được chụp vào đêm thứ 2 của triển lãm game. Sau khi kết thúc sự kiện, 10 show girl của ChinaJoy lại tiếp tục tiệc tùng "thả phanh" trên du thuyền.

Trong ảnh, các cô gái bốc lửa này đều mặc trang phục hở hang sexy và tận tình phục vụ những vị khách trên thuyền. Có show girl hôn khách đắm đuối, ôm chặt lấy những người đàn ông để múa cột, tạo dáng khiêu khích.

Một nguồn tin khẳng định, trên các du thuyền thác loạn thế này, các đại gia và người đẹp còn sử dụng cả chất kích thích, ma túy…

Gần đây, dư luận Hong Kong xôn xao bởi những hình ảnh thác loạn của thiếu gia Trang Gia Bân - thiếu gia giàu nhất nhì Hong Kong. Anh thường tổ chức các bữa tiệc rượu thác loạn cùng rất nhiều mỹ nhân trong làng giải trí.

Không chỉ tổ chức ở các biệt thự sang trọng, Trang Gia Bân còn chi mạnh tay có những chuyến du lịch nước ngoài cùng hội nhà giàu Hong Kong. Vì sở thích ăn chơi mà giới thiếu gia lắm tiền nhiều của ở Trung Quốc đã truyền nhau câu nói rằng: "Muốn tiệc tùng hãy hỏi Trang Gia Bân".

Những hình ảnh trong bữa tiệc thác loạn của Trang Gia Bân.

Có lần, những hình ảnh tại buổi ăn chơi thác loạn của Trang Gia Bân bị tung lên mạng, trong đó có ảnh anh hai tay ôm hai người đẹp Vương Tú Lâm (ca sĩ) và Judy (từng tham gia Hoa hậu Hong Kong).

Ngoài hai người đẹp này, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của nhiều chân dài, hot girl nổi tiếng tại Hong Kong.

Không có những hình ảnh nhạy cảm nhưng những bữa tiệc do các ngôi sao lớn của làng giải trí lại bị chỉ trích vì độ "đốt tiền".

Tháng 12/2010, nữ diễn viên Hong Kong Lưu Gia Linh đã mở tiệc sinh nhật với chủ đề Tiệc mặt nạ . Theo thông tin truyền thông Hong Kong, trong đêm tiệc sinh nhật của bà xã Lương Triều Vỹ, mỗi người được phục vụ một suất ăn tiêu chuẩn 5.000 NDT (16 triệu đồng).

Tiệc mặt nạ của Lưu Gia Linh.

Ngoài ra, những chiếc mặt nạ được các ngôi sao sử dụng trong tiệc sinh nhật cũng có giá không rẻ.

Mặt nạ của nhân vật chính là Lưu Gia Linh có giá 100.000 NDT (335 triệu đồng), mặt nạ của Vương Phi, Triệu Vy cũng đến 60.000 NDT. Con số chi phí được sử dụng trong bữa tiệc xa hoa của Lưu Gia Linh ước tính lên đến 2 triệu NDT (6,7 tỷ đồng).

Khi những thông tin về các bữa tiệc này được đăng tải trên truyền thông, dư luận tỏ ra khá bức xúc về sự xa hoa, thác loạn. Mọi người cho rằng các nghệ sĩ nên tránh xa những bữa tiệc "không đứng đắn" bởi điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của bản thân mình.

Tiệc showbiz hay thế giới của dịch vụ môi giới mại dâm trá hình?

Trở lại vụ thác loạn bên lề triển lãm Hải Thiên Thịnh Yến, Đài Loan. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định, thực chất bữa tiệc vui vẻ này chính là một bữa tiệc sex trá hình. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát bữa tiệc có sự tham gia của rất nhiều gái mại dâm cao cấp. Trong đó có rất nhiều người mẫu có tiếng của làng giải trí Đài Loan.

Cảnh sát cho biết, có người mẫu sau khi bị bắt khai rằng khi tham gia tiệc sex, cô nhận được 200.000 NDT ( 600 triệu). Những người mẫu bị bắt sau đó cho biết, họ nhận được lời mời của một nhân vật có tiếng trong làng giải trí và với gợi ý rằng sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ bữa tiệc này. Tham dự tiệc là khá nhiều các nhân vật "cộm cán" trong làng giải trí Đài Loan.

Vụ bê bối đã đưa ánh sáng vào những góc tối của làng giải trí, nơi ranh giới giữa sự nổi tiếng và đạo đức bị làm mong manh.

Sau vụ việc này, các chuyên gia truyền thông đã có rất nhiều bài phân tích về những bữa tiệc trong làng giải trí.

Theo các chuyên gia, trừ một số bữa tiệc đúng nghĩa, các bữa tiệc trong làng giải trí đều bị biến tướng một cách tiêu cực.

Cụ thể, các bữa tiệc là nơi khoe sự giàu có, xa hoa thậm chí là cơ hội "rửa tiền" cho nhiều đại gia. Và tất nhiên, các người đẹp, người nổi tiếng sẽ chẳng bao giờ từ chối việc được đến những bữa tiệc xa hoa này cả, mặc dù thừa biết nó đơn giản để cho nhiều đại gia "rửa tiền" bất chính.

Nguy hiểm hơn, nhiều bữa tiệc trong làng giải trí thực chất là cơ hội "mua bán dâm" công khai của các tú bà trong làng giải trí.

Các ông tú, bà tú trong làng giải trí thường tự mở các bữa tiệc để mời chào các nhân vật nổi tiếng, có quyền lực trong làng giải trí. Họ cũng sẽ đưa đến đây những cô gái, chàng trai mới vào nghề với mơ ước nhanh chóng được đổi đời, được bước vào làng giải trí một cách nhanh chóng. Và tất nhiên, nhiều ngôi sao trẻ lựa chọn cách đi đường tắt bằng cách "đổi tình lấy tiền và danh tiếng".

Họ cũng cho rằng các bữa tiệc với rượu, chất cấm, ma túy khiến nhiều người nổi tiếng không giữ được mình dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Trên thực tế, có không ít vụ hiếp dâm diễn ra sau các bữa tiệc của làng giải trí.

Corey Feldman, ngôi sao nhí thành danh qua các phim Stand by Me và The Goonies đã xuất bản một cuốn hồi ký vào năm 2013 nói về nạn lạm dụng tình dục mà ông và cố diễn viên Corey Haim từng là nạn nhân dưới bàn tay của những người đầy quyền lực trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong khi đó, nguyên đơn người Anh đang kiện đạo diễn X-Men, giờ đã 25 tuổi nói rằng anh ta đã bị tấn công tình dục sau một bữa tiệc mừng phim được công chiếu. Egan cho biết, anh đã bị lạm dụng ở độ tuổi vị thành niên khi tham gia các bữa tiệc mà Singer thường xuyên tổ chức.

Còn có một sancal khác đã trở thành đề tài nóng cho báo chí khai thác đó là việc tổ chức các buổi tiệc "thác loạn" có sự tham gia của trẻ vị thành niên và một số nhân vật máu mặt ở Hollywood, bao gồm cả đạo diễn Bryan Singer. Theo lời của một số người thì những buổi tiệc như thế đã tồn tại nhiều năm nay.

Theo một ông trùm truyền thông Hàn Quốc, tiệc tùng là điều không thể thiếu với giới giải trí nhưng để nó đúng nghĩa giải trí thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.