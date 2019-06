Sơn La: Cán bộ làm thi phải qua vòng thẩm tra nhân thân

Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, cụm thi năm nay có 10.608 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia.

Tỉnh bố trí 453 phòng thi tại 33 điểm thi và huy động 855 cán bộ địa phương phối hợp với hơn 540 cán bộ của 6 trường đại học, cao đẳng làm công tác quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi.

Năm nay, tỉnh Sơn La gặp khó khăn về nhân sự do thiếu lãnh đạo cấp Sở, Phòng GD&ĐT để tham gia Hội đồng thi và các Ban của hội đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, có thể thấy, sau cơn bão tiêu cực, nhân lực chủ chốt ngành giáo dục của hai địa phương đều là những người mới, phần lớn, chưa “kinh qua” trận chiến lần nào.

Tại Sơn La, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT là Phó trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh nhưng cũng mới được bổ nhiệm hơn 20 ngày. Đặc biệt, Trong ban chỉ đạo thi của tỉnh Sơn La, chỉ có duy nhất vị phó giám đốc Sở này.

Còn một phó giám đốc nữa của Sở GD&ĐT Sơn La có con được nâng điểm thi trong năm 2018 nên không tham gia ban chỉ đạo, giám đốc sở thì ngày 1/7 về hưu cũng không tham gia ban chỉ đạo.

Vì vậy, lực lượng “nòng cốt” trong ban chỉ đạo thi của Sơn La, những người trực tiếp làm việc đều dựa vào nhân lực đến từ các trường ĐH, học viện, CĐ.

Không những thế Trưởng ban chỉ đạo thi của Sơn La là một phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng lần đầu làm thi. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng cũng là những người được điều động từ phòng trung học sang nhận nhiệm vụ. Phòng Thanh tra cũng là những người mới.

Để khắc phục tình trạng này, Sở đã đề nghị các trường đại học, cao đẳng phối hợp, cử người tham gia các Ban của Hội đồng thi. Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện về nhân sự của Sơn La đã hoàn tất.

Tỉnh đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng về điều kiện về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi, hỗ trợ thí sinh dự thi, hỗ trợ cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng ở những điểm thi khó khăn.

Làm việc với BCĐ thi tỉnh Sơn La vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhắc lại sự việc đáng tiếc xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đây là bài học sâu sắc của sự chủ quan đã để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục cũng như các địa phương.

Bởi vậy, kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ phải thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế để lấy lại niềm tin đối với các bậc phụ huynh và học sinh. Những người làm thi sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Thứ trưởng cho rằng tuy Sơn La đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, song vẫn phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sơn La cần thực hiện tốt một số vấn đề: Lưu ý khi xây dựng các quyết định thành lập Ban chấm thi, coi thi cần nêu rõ tên, chức danh của những người có liên quan như: Nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ để gắn trách nhiệm của họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình bố trí đội ngũ cán bộ làm thi, phải gắn trách nhiệm của người đề cử cán bộ tham gia làm thi, phải có cam kết về trách nhiệm.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Sơn La cần thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn đề thi; công tác y tế; giao thông; nguồn điện phục vụ cho quá trình in sao đề thi và nguồn điện phục vụ camera giám sát tại các điểm thi phải đảm bảo hoạt động 24/24h.