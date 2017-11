Son Heung-min sốc khi bị CĐV Anh dùng lời lẽ miệt thị

Đoạn video được đăng trên twitter và nhanh chóng lan truyền trong sự bất bình của người hâm mộ. Trong video, khi Son Heung-min đang dừng xe ký tặng fan, một CĐV West Ham đứng từ xa đã nói to về phía anh: "Mày có thể cho tao đĩa lậu của phim Planet of the Apes không".



Son Heung-min ngơ ngác không hiểu người kia nói gì.

Người đàn ông giấu mặt quay video này sau đó hét lớn "Đồ bán đĩa DVD" và chửi thề cầu thủ Tottenham.

"Bán đĩa DVD" là từ lóng ở Anh, dùng để miệt thị những cầu thủ người châu Á. Đây là một câu nói mang tính phân biệt chủng tộc.

"Hành vi phân biệt chủng tộc là không thể chấp nhận", người phát ngôn của Tottenham bức xúc sau khi xem video. "Tôi hy vọng sẽ xác định được danh tính của CĐV này và các nhà chức trách sẽ đưa ra hành động trừng phạt thích đáng".

Son Heung-min là một trong những trụ cột của Tottenham trong hai mùa qua. Không những thế, sức ảnh hưởng của anh tại đội bóng cũng rất lớn, vì Son là niềm hy vọng của bóng đá Hàn Quốc, giúp Tottenham thu hút lượng lớn fan châu Á và những nhà tài trợ. Thế nên, CLB không thể làm ngơ khi Son Heung-min nhận cú sốc ngay giữa London.

Vì CĐV này tự nhận là fan của West Ham nên đội bóng này cũng rất sốt ruộc tìm ra người hâm mộ quá khích. "Người làm ra hành động trong video này không đại diện cho West Ham. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng trên hãy liên hệ ngay với chúng tôi để giúp tìm ra người có hành vi đáng lên án này".

Ở trận tứ kết Cup FA mùa trước, Heung-min cũng bị các CĐV Milwall dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tiền vệ người Hàn Quốc đáp trả bằng một cú hat-trick trong chiến thắng 6-0 của Tottenham.