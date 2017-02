So với Eric Cantona, Ibrahimovic chỉ là cái bóng mờ thảm hại

1. Chẳng còn gì để bàn cãi, cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Man United đêm qua hẳn là Ibrahimovic. Trong hoàn cảnh đội bóng chủ sân Old Trafford đứng trước cơ hội cực lớn để trở lại cuộc đua top 4 khi chỉ cần thắng đội bóng đang xếp bét bảng, chân sút người Thụy Điển tịt ngòi toàn phần, và Quỷ đỏ chẳng thể ghi bàn.



Mùa này, Ibrahimovic đang là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho Man United, với 14 bàn thắng ở đấu trường quan trọng nhất - Premier League, cùng 3 đường kiến tạo. Nhưng con số đó là quá ít ỏi khi có được sau đến 94 cú sút, ở tổng cộng 22 trận mà cầu thủ 35 tuổi này chơi cho Quỷ đỏ.

Cũng với số trận tương đương (21 trận), Diego Costa của Chelsea - đội đang đứng nghễu nghện trên đầu bảng xếp hạng Premier League ghi được 15 bàn, chỉ từ 65 cú sút tung ra. Harry Kane, chân sút chủ lực của Tottenham cũng chỉ cần có 18 trận và 54 cú sút để ghi được 13 bàn, chỉ kém Ibra vỏn vẹn có 1 bàn.

Quan trọng hơn, tiền đạo người Thụy Điển có đến 11 trận tịt ngòi. Ở 11 trận ghi bàn, đa số các bàn thắng của chân sút này đều ghi vào lưới những đội bóng yếu. Với những đội trong top 6, Ibrahimovic chỉ ghi bàn vào lưới Liverpool để gỡ hòa, cùng Man City - bàn thắng danh dự. Trước Chelsea, Tottenham, Arsenal và cả Liverpool ở trận lượt về, tiền đạo này đều bất lực trong việc tìm mành lưới đối phương.

2. Ngày đến Old Trafford, Ibrahimovic hất mặt lên trời tuyên bố mình đến với Man United để được phong Thánh, để vượt qua cái bóng của "vị vua" Eric Cantona. Nhưng chỉ sau nửa năm, thực tế phũ phàng đã chứng minh rằng anh còn chẳng xứng đáng là cái bóng mờ của huyền thoại từng khoác trên mình chiếc áo số 7 đầy kiêu hãnh.

Với King Eric, giá trị của một cầu thủ vĩ đại không chỉ thể hiện qua 70 bàn thắng ghi được cho Man United, mà còn là tầm ảnh hưởng to lớn lên lối chơi và ý chí, tinh thần của toàn đội. Ngoài 56 đường chuyền thành bàn cho đồng đội, vai trò thủ lĩnh là thứ quan trọng nhất định hình tên tuổi của chân sút huyền thoại người Pháp ở Old Trafford.

Chiếc cổ áo luôn dựng đứng, vẻ mặt lạnh lùng, lối chơi cực kỳ nhiệt huyết và tinh quái, Eric Cantona trở thành biểu tượng không thể thay thế ở Nhà hát của những giấc mơ. Mùa giải 1994/95, Cantona bị treo giò 8 tháng vì cú kungfu tai tiếng, và đấy là mùa giải duy nhất Man United đánh rơi chức vô địch Premier League trong sự nghiệp của số 7 huyền thoại tại Old Trafford.

Còn Ibrahimovic hiện tại, chẳng những không truyền nổi cảm hứng cho đồng đội, chân sút 35 tuổi này còn là gánh nặng khi những đường chuyền, những quả tạt tìm đến anh hầu hết đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội, thay vì bàn thắng. Sự già nua của Ibra đang kéo lùi cả một tập thể đầy trẻ trung và giàu nhiệt huyết của đội bóng nửa đỏ thành Manchester, để vẫn mãi giậm chân tại chỗ với vị trí thứ 6 đầy tủi hổ.

3. Ngày Mourinho đưa Zlatan Ibrahimovic về Old Trafford, người hâm mộ nhìn vào thành tích đầy ấn tượng - 29 bàn ghi cho PSG ở Ligue 1 mùa giải trước, mà quên rằng ở Pháp, mọi chuyện dễ dàng thế nào với chân sút này. Mùa này, không còn Ibrahimovic ở PSG, Edinson Cavani vẫn dễ dàng ghi được 21 bàn, chỉ sau có 20 trận ở Ligue 1.

Mourinho cùng người hâm mộ Man United nhìn vào thành tích huy hoàng trong quá khứ của chân sút người Thụy Điển, mà quên rằng một chân sút dù lĩnh lương đến 200.000 bảng mỗi tuần, nhưng đến Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do cũng chỉ trị giá có 12 triệu euro ở thời điểm hiện tại, chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh so với chân sút trẻ Marcus Rashford (10 triệu euro).

Giữa một Premier League với đầy rẫy những chân sút cao to, mạnh mẽ, đang ở phong độ đỉnh cao như Costa, Harry Kane, Alexis Sanchez, Lukaku hay Sergio Aguero, thì một "lão tướng" - dù có là Zlatan lừng lẫy sớm muộn cũng sẽ là điểm yếu chết người của Man United.

Ibrahimovic đang gieo sầu cho cả một tập thể đầy nỗ lực của Man United.

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), trong sự thất vọng ngập tràn, Ibrahimovic vẫn kịp tâm sự rằng chẳng phải top 4, mà chức vô địch Premier League mới xứng với khát vọng của anh. Trong khi đó, người đại diện của cầu thủ người Thụy Điển này bắt đầu úp mở việc Ibra quay lại Italia đầu quân cho Napoli.

Sau triều đại của Sir Alex Ferguson, Man United đã nhìn nhầm David Moyes, nhìn nhầm Louis van Gaal, thì lần này nhìn nhầm Zlatan Ibrahimovic cũng chẳng phải là điều quá bất ngờ. Có chăng, chia tay sớm thì sẽ bớt đau khổ.

Và trên Old Trafford, người ta sẽ vẫn mang một nỗi nhớ khôn nguôi với huyền thoại Eric Cantona, vị Vua đích thực ở Nhà hát của những giấc mơ.

Man United 0-0 Hull City