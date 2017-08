Số phận bất hạnh của những bóng hồng trong phim 'Người phán xử'

Là bộ phim hình sự khai thác những góc khuất trong thế giới ngầm, nên không có gì ngạc nhiên khi Người phán xử chủ yếu xoay quanh các nhân vật nam. Thế nhưng không thể phủ nhận, những bóng hồng trong phim đều có vai trò nhất định và mang lại sự hấp dẫn cho bộ phim. Chỉ có điều, hầu hết các nhân vật nữ trong Người phán xử đều có một số phận không mấy hạnh phúc.

Số phận của các bóng hồng trong phim "Người phán xử".

Hồ Thu - NSƯT Thanh Quý

Bà Hồ Thu được coi là Đệ nhất phu nhân của tập đoàn Phan Thị. Nửa đầu phim, người phụ nữ này chiếm được thiện cảm của khán giả bởi tính cách hòa nhã, luôn ủng hộ chồng và nhất mực thương con dâu.

Thế nhưng đây cũng là nhân vật luôn mang trong mình sự oán hận dành cho Phan Quân. Là vợ chồng suốt mấy chục năm, bà Hồ Thu chưa bao giờ quên nỗi đau bị chồng phản bội. Thế nên sự xuất hiện của Lê Thành đã khiến bà không từ thủ đoạn để trả thù ông trùm và cũng là để bảo vệ quyền lợi cho con trai ruột là Phan Hải.

Chính bà đã sai đàn em hãm hại Bích Ngọc - vợ chưa cưới của Lê Thành và tìm mọi cách để đưa con riêng của chồng vào con đường chết. Sau khi mọi việc vỡ lở, bà đã bị chồng "phán xử" và chịu quản thúc trong 5 năm. Điều đó càng khiến nỗi oán hận mà bà dành cho Phan Quân thêm chồng chất.

Diễm My - Đan Lê

Diễm My vốn là một luật sư nhưng từ khi lấy Phan Hải, cô quyết định nghỉ việc ở nhà nội trợ. Xinh đẹp, nhu mì và yêu thương chồng con hết mực nhưng Diễm My lại không có được hạnh phúc khi chồng có bồ nhí bên ngoài. Đã thế, cứ mỗi lần về nhà là Phan Hải chỉ dành cho vợ những câu quát tháo và sự hằn học.

Đây là một trong những nhân vật bị ghét nhất của Người phán xử vì tính cách nhu nhược và cam chịu. Biết chồng có bồ nhí, chẳng những không thể ngăn cản, cô con dâu của tập đoàn Phan Thị lại còn bị tình nhân của chồng "ghen ngược". Mỗi lần chịu uất ức, Diễm My chỉ biết im lặng và rơi nước mắt.

Về sau, nhân vật này đã có sự "lột xác" mạnh mẽ khi đứng ra cứu chồng thoát án tử hình. Không những thế, Diễm My còn chứng tỏ uy quyền khi ra mặt quản thúc Phan Hải và ép anh phải nghe theo chỉ đạo của cô. Tuy vậy điều đó cũng chẳng thể khiến cho số phận của Diễm My bớt đau khổ khi Phan Hải vẫn chứng nào tật nấy và còn bị tàn phế do những hành động thiếu suy nghĩ.

Bích Ngọc - Lưu Đê Ly

Bích Ngọc là con nhà giàu nhưng cô quyết định rời thủ đô lên miền núi nơi LêThành công tác vì yêu anh. Thế nhưng tình cảm của Lê Thành và Bích Ngọc ngày càng thể hiện nhiều rạn nứt bởi những khác biệt trong suy nghĩ giữa 2 người. Với lối sống thực dụng, cô đã ép người yêu nhận lại cha ruột với hy vọng được bước chân vào Phan Thị hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Cách cư xử của Bích Ngọc từng khiến Lê Thành muốn chia tay với cô. Đặc biệt, việc cô không ngừng lôi người yêu cũ và lấy đứa con ra để "chỉnh" Lê Thành từ những điều nhỏ nhất khiến anh thấy thấy khó chịu.

Từng muốn người yêu gia nhập thế giới ngầm nhưng cuối cùng chính những mâu thuẫn trong Phan Thị đã khiến Bích Ngọc bị sảy thai và mất đi khả năng làm mẹ. Ngay cả đám cưới của cặp đôi cũng không thể diễn ra bởi Lê Thành bị cảnh sát bắt đi trong khi đang trên đường đến nơi cử hành hôn lễ.

Mỹ Hạnh - Bảo Thanh

Khi xưa, Mỹ Hạnh bị Phúc "Hô" - một kẻ giang hồ sinh ra trong gia đình có thế lực, chuốc rượu say rồi hãm hiếp đến có thai. Sự việc khiến Phan Quân phải đứng ra phán xử.

Anh em Tuấn - Tú có phần bất mãn khi em gái phải lấy Phúc "Hô" theo lệnh của "Người phán xử". Thực ra, Phan Quân đã gặp riêng Mỹ Hạnh và phán xử theo mong muốn của cô nhằm tránh cho những mối nguy mà nhà Phúc "Hô" có thể gây ra với gia đình cô.

Đem lòng yêu Lê Thành, Mỹ Hạnh đã vì anh mà chịu nhiều khổ sở. Chẳng những tìm mọi cách che giấu cho Lê Thành khi anh bị truy nã, cô còn phải chịu tổn thương khi người đàn ông đó không dành tình cảm cho mình. Kể cả khi cả hai đã nảy sinh "tình một đêm" thì cái mà Mỹ Hạnh nhận được chỉ là câu "Xin lỗi" của Lê Thành.

Chưa hết tủi nhục sau khi bị chính 2 ông anh ruột đem ra làm "món hàng" trao đổi với Kính "Trắng", Mỹ Hạnh lại nhận được tin Phúc "Hô" mãn hạn tù. Những tưởng đã được bình yên, cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với người chồng từng khiến mình gặp bất hạnh.

Hương "Phố" - Thúy An

Hương "Phố" là một cô nàng nóng bỏng, ăn chơi trác táng và hay lui tới vũ trường. Vốn là con nghiện, cô đã bị một kẻ đầu sỏ mua chuộc bằng ma túy với mục đích tiếp cận Phan Hải. Tuy nhiên càng về sau, Hương "Phố" càng dành nhiều tình cảm cho cậu ấm của tập đoàn Phan Thị.

Sau khi bị Hoàng "Mặt Sắt" cưỡng hiếp, Hương "Phố" càng chìm trong cơn phê ma túy. Cô đã định bỏ đi vì lo sợ sự đe dọa của ông trùm và khó xử trước sự nhiệt tình của cảnh sát điều tra Tuấn Anh nhưng lại không thể làm được điều đó.

Có vẻ ngoài bất cần nhưng bên trong, Hương "Phố" dường như rất yếu đuối. Cô sợ hãi nỗi cô đơn khi không có Phan Hải bên cạnh, đã vậy không thể chống trả tên giang hồ ngang tàng Hoàng "Mặt sắt" khi bị làm nhục. Càng về cuối phim, người xem càng tò mò về số phận của nhân vật này.