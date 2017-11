Sẽ khởi tố vụ cháu bé nghi bị mẹ kế dí sắt nung vào mặt

Đại tá Lưu Thành Tín-Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an tỉnh đã họp cùng Công an huyện Châu Thành và chỉ đạo công an huyện sáng mai (30/11) sẽ khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Theo đại tá Tín, quá trình điều tra, nếu có căn cứ đối tượng nào (cha ruột, mẹ kế bé T. – PV) vi phạm pháp luật sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Trước đó vào sáng 28/11, Công an tỉnh Kiên Giang cử cán bộ đến nhà anh Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) để đưa cháu T. (con anh Hòa) đi giám định vết thương và tỷ lệ thương tích.

Cùng đi với Thảo đến Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang có bà nội của bé gái này.

Trước đó vào ngày 27/11, phóng viên Tiền Phong tìm đến nhà bé T. ở ấp Vĩnh Hội, để tìm hiểu sự việc. Khi trực tiếp hỏi nhiều hộ dân sinh sống gần nhà bé T. thì đa số những người này vô cùng rất bức xúc việc bé T. bị bạo hành.

Anh H.T.N. ngụ cùng địa phương cho biết, anh Nguyễn Văn Hoà (30 tuổi) kết hôn với chị Trần Thị Kiều Tiên (26 tuổi) hơn năm nay.

Sau khi kết hôn, anh Hoà về sống chung bên nhà vợ. Trước đây, anh Hoà cũng đã từng lập gia đình và có một đứa con là bé T. nhưng sau đó ly hôn, đứa con gái cũng về ở chung với cha ruột.

Sau một thời gian bé T. sống chung anh Hoà (cha ruột) và chị Tiên (mẹ kế). Anh N. chứng kiến cảnh bé T. bị mẹ kế bạo hành.

Trong khi đó, cha ruột thì bất lực không dám can ngăn. anh N kể: “Cách đây 5-6 tháng, tôi thấy bé T. đi học ngang, tóc bị cắt hết, chân mày bị cạo trụi. Tôi hỏi thì con bé không dám nói còn mẹ kế thì nói cháu nó tự cạo.

Có lần khoảng nửa đêm, tôi giật mình thức giấc, nghe tiếng bé T. khóc thét và kêu cứu giữa tiếng quát mắng của mẹ kế. Sáng hôm sau tôi thấy mắt cháu bị bầm tím hết”.

Đồng thời anh N. cũng cho biết thêm, cháu T. là đứa trẻ ngoan, lễ phép, hằng ngày cháu tự đi học mà không cần ai đưa rước. Từ khi bị cha mẹ bạo hành đến nay, cháu có vẻ sợ sệt khi thấy người lạ.

Chị L.T.Đ (người dân địa phương) bộc bạch, mẹ ruột của chị Tiên là người làm nghề cho vay nặng lãi có "thế lực" ở địa phương nên nhiều người thấy cảnh bé T. bị bạo hành mà không dám báo với cơ quan chức năng.

Tiếp lời chị Đ., ông P. nói thêm: “Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ để cháu T. thoát cảnh bị bạo hành. Cháu còn quá nhỏ...”.

Ngoài ra, một số người hàng xóm (giấu tên) cho biết, thấy bé bị đánh mấy tháng nay rồi và hầu như ngày nào cũng đánh, thậm chí cháu bé còn bị hù doạ vứt xuống sông. Ở đây ai cũng thấy nhưng không ai dám nói vì người mẹ kế quá hung dữ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Dư Triệu – Trưởng ấp Vĩnh Hội nói: “Chị Tiên và mẹ ruột đùng là người có "thế lực" ở địa phương.

Bản thân hai vợ chồng cũng không có nghề nghiệp ổn định chủ yếu là tham gia đường dây hụi chung với mẹ .

Nói về những vết bỏng trên ngưởi em T., ông Triệu cho biết, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cùng các ban ngành xã đã tiến hành đến thăm hỏi gia đình cháu T.

Gia đình anh Hoà cho biết các vết bỏng trên người con em họ là do cháu bé tự vấp ngã vào bếp điện nên bị thương.

“Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu cách ly bé T. để phục vụ công tác điều tra, nhưng thông tin chính xác như thế nào tôi không rõ.

Hiện cháu T. vẫn được đến trường và đi học bình thường nhưng về tâm lí thấy cháu có vẻ sợ hãi khi gặp người lạ” – ông Triệu nói.