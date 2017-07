Scarlett Johansson: Nóng bỏng, gợi cảm bậc nhất Hollywood và bị phụ vô số phụ nữ căm ghét

Hai khía cạnh tưởng chừng rất trái ngược này chỉ có thể cùng lúc xuất hiện trên rất ít trường hợp cá biệt, trong đó có Scarlett Johansson.



Cả thế giới đều biết Woody Allen đã sớm "phải lòng" Scarlett Johansson từ năm 2004, khi cô vừa thoát khỏi hình tượng thiếu nữ tuổi teen và bắt đầu ghi dấu ấn bằng hai phim đậm chất nghệ thuật là Lost In Translation và Girl With A Pearl Earing.

Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp đầy nhục cảm đang dần phát lộ, vị đạo diễn lão làng đã không ngần ngại chọn cô vào vai nữ chính trong bộ phim quan trọng Match Point và đó là quyết định vô cùng chính xác bắt nguồn từ cặp mắt tinh tường và cảm quan nghệ thuật ít người sánh kịp.

Nổi tiếng là người nóng nảy và rất "lười" hướng dẫn diễn viên, Woody Allen nhìn thấy ở Scarlett Johansson những thứ phù hợp với cung cách làm việc của mình: "đọc" nhân vật tốt, nắm bắt ý đồ đạo diễn rất nhanh và hơn hết, nét gợi cảm bắt nguồn từ thần thái vô cùng tự nhiên khiến người ta phải say đắm, phải khát khao.

Ánh mắt liếc như dao cau, điệu cười nhếch mép nửa thơ ngây nửa lọc lõi xuất hiện từ bộ phim này đã góp phần làm nên thương hiệu cho một Scarlett Johansson đầy mị lực sau này.



Và cứ thế, cái chất sexy còn rất tươi tắn đó được Woody Allen khai thác triệt để qua hai bộ phim tiếp theo, bao gồm Scoop năm 2006 và đặc biệt là Vicky Cristina Barcelona – một câu chuyện tình tay tư hoang dại, nóng bỏng dưới ánh nắng hè châu Âu rực rỡ.

Ở tuổi 24, Scarlet Johansson đã phô bày trọn vẹn vẻ hấp dẫn chín muồi của một người đàn bà khao khát đắm chìm vào những cuộc phiêu lưu ái ân khác lạ, diễn xuất ngang ngửa, nóng bỏng ngang ngửa đàn chị Penelope Cruz đang ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Không ngạc nhiên khi Vicky Cristina Barcelona thắng lợi lớn về doanh thu và giành nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng, trong đó có Quả cầu vàng và Oscar.

Danh xưng biểu tượng tính dục (sex symbol) cũng được xác lập và Scarlett Johansson cũng không ngại để mình cuốn theo xu hướng đó dù cô đã có những bước chuẩn bị đầu tiên cho cuộc lột xác ngoạn mục thành đả nữ trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Có không ít ý kiến cho rằng, sự nghiệp của Scarlett Johansson được xây dựng dựa trên vẻ đẹp hình thể nhiều hơn diễn xuất. Nhưng rõ ràng cô không hề sở hữu sắc vóc theo kiểu hoàn hảo: chiều cao khiêm tốn, thân hình chưa bao giờ mảnh mai và khuôn mặt chỉ là sinh động, tươi tắn chứ chưa đạt tới mức xinh đẹp.

Người ta có thể nhận ra điều đó qua bộ phim kinh dị - viễn tưởng Under The Skin, khi Scarlett Johansson lần đầu tiên đồng ý trút bỏ toàn bộ áo quần trước ống kính.

Vậy thì tại sao cô vẫn liên tục đắt show, từ bom tấn hành động cho tới phim nghệ thuật tranh giải Oscar, từ phim độc lập kinh phí thấp cho tới sân khấu kịch nghệ ở Broadway?

Woody Allen chỉ đơn giản nhận xét về "nàng thơ" của mình như sau: "nóng bỏng, sắc sảo và quá đỗi gợi cảm". Bản thân Scarlett Johansson có lẽ cũng ý thức rất rõ về thế mạnh "không thể chối cãi" của bản thân, và cô đưa chúng lên màn ảnh một cách nhẹ nhàng, đơn giản như ở đời thường vậy.



Người ta có thể dễ dàng tìm thấy những ví dụ thật chính xác qua các phim như He’s Just Not That Into You, Don Jon, Under The Skin.

Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh đơn giản trong Chef hay diễn các màn chiến đấu mạnh mẽ trong Lucy, Scarlett Johansson cũng vẫn dễ dàng làm cánh mày râu phải "điêu đứng" vì cử chỉ, nét mặt, dáng đi, điệu cười, nói chung là tất cả những gì tạo ra nét đặc trưng không thể trộn lẫn của một trong những phụ nữ sexy nhất thế giới - theo bình chọn của rất nhiều tờ báo, tạp chí, website từ khoảng 2005 trở lại đây.

Cho nên, cũng không ngạc nhiên khi nữ diễn viên có cuộc sống tình ái phong phú. Năm 2001, cô đã cặp kè với một cậu trai cùng lớp rồi sớm chia tay và đến 2004, khi đã gây dựng được danh tiếng ở Hollywood, người tình của cô là Josh Hartnett – bạn diễn trong phim The Black Dahlia.



Hai người chia tay cuối 2006 và một năm sau, cô bắt đầu hẹn hò Ryan Reynolds rồi tuyên bố đính hôn vào tháng 5/2008. Cuộc hôn nhân cũng chẳng được bao lâu, họ tuyên bố ly thân năm 2010 và chính thức ly dị ngày 1/7/2011.

Với bản tính thẳng thắn và bộc trực, Scarlett Johansson thích cho mọi người biết mọi suy nghĩ của mình hơn là để nó trong lòng và nói những điều công chúng muốn nghe. Cô đã từng gây sốc khi tuyên bố "chế độ một vợ một chồng là phi tự nhiên", cũng như "không muốn chung sống đến trọn đời với chỉ một người", dù rằng "hôn nhân là một ý tưởng lãng mạn, đẹp đẽ".

Đây là nội dung trong bài viết dành cho tạp chí "người lớn" Playboy, thực hiện ngay trước cuộc chia tay của Scarlett Johansson với người chồng Pháp Romain Dauriac hồi đầu năm nay.

Trước khi đến với Roman Dauriac, cô cũng đã có thời gian qua lại với "tình già" Sean Pean, chồng cũ của nữ ca sĩ Madonna, người hơn cô đến 24 tuổi.

Có vẻ Scarlett Johansson đã và đang thực hiện những gì mình cho là đúng đắn. Trả lời phỏng vấn của tờ Marie Claire, cô cũng không ngần ngại cho biết "mình thích nói chuyện về tình dục và mọi khía cạnh của nó".

Và khi được hỏi về lý do vì sao lại nhận một vai diễn với những cảnh thoát y "không hề gợi cảm" trong phim kinh phí thấp Under The Skin, Scarlett Johansson chỉ nói đơn giản, rằng người ta đôi khi phải mạo hiểm. "Đó là một thử thách, nhưng nó thú vị và tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân".

Trên thực tế, dù không được lòng khán giả nhưng Under The Skin lại được giới phê bình tán thưởng nhiệt liệt và có mặt trong danh sách những phim hay nhất năm 2013.

Trong Her, dù không phải lên hình, chỉ bằng giọng nói khàn khàn ma mị, cô đã được đánh giá ngang với nam chính Joaquin Phoenix về năng lực diễn xuất. Trong Don Jon, cô và đàn chị Julianne Moore cùng chia sẻ những lời ca ngợi về năng lực diễn xuất.

Trong Sing, cô hát như một nữ rocker chính hiệu. Cô đã phải trải qua nhiều khóa học cận chiến để có thể nhập vai Black Widow hoàn hảo trong loạt phim của Marvel Studios, sau đó là Lucy trong phim cùng tên hay Mira Killian trong Ghost In The Shell.

Nhưng cánh mày râu mỗi khi nói về Scarlett Johansson, họ thường quan tâm đến vẻ gợi cảm khó cưỡng hơn là các vai diễn trên màn ảnh, đó cũng là lý do để cô không mấy được lòng phái đẹp.

Người ta còn liệt kê ra vô số lý do vì sao phụ nữ căm ghét Scarlett Johansson, bao gồm thiếu khiêm tốn, không coi trọng hôn nhân, dám cưới rồi bỏ "nam thần" Ryan Reynolds, thường đóng những vai "chơi khăm" người khác, trả lời phỏng vấn thiếu thân thiện, không chịu dùng mạng xã hội nhưng lại được các phương tiện truyền thông săn đón, cơ thể quá đỗi phồn thực và cuối cùng, đóng phim lãng mạn thường dở tệ.

Bản thân Scarlett Johansson cũng cho rằng sau khi tham gia một loạt phim hành động, cô hầu như không muốn quay lại với dòng phim hài hước, tình cảm kiểu "sến súa" được nữa. Nên việc xuất hiện trong bộ phim vừa ra mắt Rough Night chỉ như một bước đệm trước khi bước vào hai tập bom tấn Avengers: Infinity War mà thôi.

Nhân vật của cô trong phim khá trẻ trung, hiện đại và "hiền lành", có lẽ sẽ giành được nhiều thiện cảm của khán giả nữ hơn chăng…

Khi được hỏi về cảm giác sau khi chia tay, Scarlett Johansson cho biết, "tôi chẳng thấy cô đơn vì luôn có người ở bên mình".

Ý cô muốn nhắc đến người anh sinh đôi tên Hunter. Cô cũng cho biết thêm, "đến một ngày kia, khi con gái tôi lớn lên, nó sẽ tìm đọc được những tin tức liên quan đến gia đình, nên tôi không bao giờ được phép đề cập đến nguyên nhân".

Còn ở thời điểm hiện tại, có vẻ như cô đã tìm được niềm vui khác mang tên Colin Jost – nhà biên kịch và dẫn chương trình Sartuday Night Live trên kênh NBC. Hai người đã bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối, báo chí cũng khẳng định họ đang hẹn hò và Colin Jost đã gặp mặt vài người bạn thân của Scarlett Johansson. Mọi thứ tiến triển khá nhanh chóng…

Và Colin Jost lại là thần tượng của vô số phụ nữ Mỹ. Xem ra, Scarlett Johansson vẫn chưa có cách nào cải thiện hình ảnh của mình trong mắt chị em xứ cờ hoa.

Nhưng có hề gì, bởi cô lại được yêu, được nếm trải sự mới mẻ trong tình cảm, đúng như ý nguyện. Sống tốt cho bản thân mới là điều quan trọng nhất…