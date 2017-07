Sau nhiều nỗ lực, Neymar đã được xóa án trốn thuế

Vụ việc trốn thuế đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của Neymar. Tuy nhiên mới đây anh đã được xóa án trốn thuế.



Thông tin này đã được khẳng định bởi cha Neymar, ông Neymar Sr. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, ông đã cho hay con trai mình được tuyên trắng án.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1992 đứng trước án phạt 56,7 triệu euro năm ngoái do không báo cáo thu nhập với CLB Santos, Barcelona cùng với hợp đồng của các nhà tài trợ trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014. Thậm chí, công tố viên Tây Ban Nha còn cho rằng tiền đạo 25 tuổi có thể nhận 2 năm tù nếu bị tuyên án.

Neymar trắng án trong vụ bị cáo buộc trốn thuế.

Tuy nhiên, sau khi điều tra và các thủ tục kháng cáo hoàn tất, vụ án của Neymar đã chính thức đóng lại.

"Chúng tôi nhận được tin tức về việc chấm dứt tố tụng về việc khiếu nại trốn thuế từ tòa án. Thủ tục tố tụng đã được khép lại, đó là minh chứng cho tính hợp pháp của mọi hoạt động mà chúng tôi đã làm.

Trong suốt quãng thời gian 4 năm bị cáo buộc vô căn cứ, gia đình và các nhân viên của chúng tôi đã chịu đựng nhiều. Mặc dù có những nghi ngờ nhưng chúng ta còn công lý bảo vệ.

Hiện tại, chúng tôi đã được minh oan, và thực sự không hề trốn một xu tiền thuế nào. Bây giờ tôi hi vọng tất cả có thể tập trung vào công việc và hi vọng gia đình tôi sẽ có được sự bình an xứng đáng" - bố Neymar cho biết.

Vụ việc bị báo buộc trốn thuế đã ảnh hưởng nhiều đến Neymar suốt thời gian qua. Thậm chí có những thông tin cho rằng chân sút người Brazil còn muốn rời Barcelona vì quá mệt mỏi vì sự việc này.