Sau kiểm toán, lợi nhuận PVC bốc hơi 42%, lỗ lũy kế 3.000 tỷ đồng

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016. Hãng kiểm toán Deloitte đã đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ và thay đổi về lợi nhuận của PVC.

Cụ thể, năm 2016, PVC đạt 9.209 tỷ đồng, giảm 22%. Lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2015. Tuy nhiên, so với báo cáo tự lập trước đó thì lợi nhuận của PVC "bốc hơi" 65,4 tỷ đồng so với 157 tỷ báo cáo tự lập trước đó.

PVC có lợi nhuận rất thấp so với quy mô doanh thu. Đồ họa: P.Diệp

Trong văn bản giải trình, ông Bùi Tiến Thành - Phó Tổng Giám đốc PVC - lý giải là do đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng, các khoản thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản thu tài chính tại một vài công ty con.

Kiểm toán còn nêu ý kiến ngoại trừ việc một công ty con của PVC là CTCP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-Land) có khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền gần 315 tỷ đồng, lỗ lũy kế của PVC-Land khoảng 194 tỷ.

Thời gian qua một số khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Petrovietnam Landmark do PVC-Land làm chủ đầu tư đã tiến hành khởi kiện vì chậm bàn giao căn hộ. Ngày 24/02/2017, Tòa án nhân dân TP. HCM quyết định mở thủ tục phá sản với Công ty này.

Đáng chú ý là tính đến ngày 31/12/2016, PVC có khoản lỗ lũy kế 2.970 tỷ đồng (giảm 58 tỷ đồng so với năm 2015). PVC cũng nợ quá hạn ngân hàng 299 tỷ đồng và và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Tổng công ty trong 12 tháng tới.

Khoản lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng của PVC chủ yếu liên quan đến giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT tại đây.

Báo cáo kiểm toán cũng nhấn mạnh việc PVC có khoản cho vay và bảo lãnh cho một số công ty với số tiền lần lượt là khoảng 504 tỷ đồng và khoảng 238 tỷ đồng. Công ty đang tích cực làm việc với các công ty được bảo lãnh, cho vay và các tổ chức tín dụng để thu hồi các khoản cho vay, giải tỏa thư bảo lãnh nhằm tăng khả năng thanh toán của PVC.

Tổng công ty cũng đang trong quá trình làm việc và bổ sung các thủ tục theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được phê duyệt chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang, cũng như được phê duyệt các giá trị phát sinh chưa lường hết của các công trình Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tính đến ngày 31/12/2016, PVC có tổng tài sản là 12.965 tỷ đồng, giảm gần 1.900 tỷ đồng do các hoạt động tái cơ các hoạt động thanh lý, tái cơ cấu Tổng công ty. Nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng, trong đó có 2.143 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn.