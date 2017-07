Sau khi bật tăng, giá lợn hơi lại giảm 10.000 đồng/kg

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá lợn hơi đang giảm sau một 1 tuần “sốt giá”. Nguyên nhân do sức mua thị trường không tăng đột biến và sau một thời gian tăng giá “sốt ảo” các công ty lớn cũng đã kéo giá lợn hơi trở lại.

“Vừa qua, có một số thông tin thịt lợn “sốt" giá từ nguyên nhân xuất tiểu ngạch qua thị trường Trung Quốc nhưng thực tế lượng thịt lợn được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và miền Bắc. Với thị trường Trung Quốc, giá lợn Việt Nam đang tương đương nên rất khó xuất. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường chuộng lợn nhiều mỡ, trọng lượng trên 120 kg/con nhưng lượng lợn này trên thị trường không có nhiều, giao dịch chủ yếu là lợn đúng cỡ xuất chuồng theo tiêu chuẩn nội địa (100 kg/con)”, ông Đoán cho biết.

Theo đó, nếu như cách đây 1 tuần, giá lợn hơi tại các tỉnh phía Nam tăng đột biến lên tới 45.000 - 47.000 đồng/kg thì trong ngày 23/7 đã giảm còn 35.000 - 37.00 đồng/kg. Giá lợn hơi tăng trong tuần qua cũng "kéo" giá thịt lợn tại các chợ lẻ tăng theo nhưng hiện chưa có "dấu hiệu" giảm lại.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thịt ba rọi rút xương cách đây 2 tuần chỉ khoảng 40.000 - 60.000 đồng/kg thì trong sáng ngày 23/7 đã tăng lên 100.000 - 130.000 đồng/kg, thịt đùi lợn trước chỉ khoảng 40.000 đồng/kg thì nay tăng lên khoảng 65.00 - 90.000 đồng/kg… Tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị... giá thịt lợn cao hơn bên ngoài từ 5.000 - 10.000 đồng/kg do thịt tại đây là thịt lợn sạch theo tiêu chuẩn VietGap và có đeo vòng truy xuất nguồn gốc.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) giá lợn mảnh vào ngày 23/7 bình quân 50.000 - 53.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với những ngày trước đó do sức mua chậm. Thịt lợn pha lóc cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg, như thịt đùi từ 55.000 đồng/kg giảm xuống còn 53.000 đồng/kg, cốt lết từ 60.000 đồng/kg xuống còn 58.000 đồng/kg. Riêng sườn non vẫn giữ giá 110.000 đồng/kg do là mặt hàng yêu thích của các bà nội trợ.