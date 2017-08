Sau gần 90s kháng cự quyết liệt, cô gái trẻ may mắn thoát khỏi bàn tay kẻ biến thái

Gần đây, trang tin Tân hoa xã của Trung Quốc đã chia sẻ lại clip từ camera theo dõi ghi lại cảnh tượng kẻ biến thái có ý định cưỡng hiếp một cô gái nhưng bất thành. Được biết, vụ việc này xảy ra tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.



Theo đoạn clip được ghi lại, có thể thấy hình ảnh của một người đàn ông đang đứng trước cửa một căn phòng. Sau đó, có một cô gái ra mở cửa và người đàn ông ngay lập tức lôi cô gái này vào phòng.

Tuy nhiên, cô gái nhất định kháng cự và không cam chịu bị kéo vào phòng dù cho bị kéo tóc và lôi xềnh xệch đến đâu đi chăng nữa.

Cô gái trẻ nhất quyết kháng cự dù bị kẻ biến thái lôi xềnh xêch vào phòng để giở trò đồi bại.

May mắn được một người phụ nữ lớn tuổi đến cứu sau khoảng 90s giằng co với kẻ biến thái, cô gái trẻ này đã run sợ kể lại: "Ban đầu, kẻ biến thái đến nhấn chuông cửa và nhờ tôi ra giúp đỡ với lí do hắn bị mất thẻ nên không thể nhấn nút thang máy được.

Một lúc sau, tôi mở cửa đi ra và định đóng cửa lại để ra giúp hắn thì bất ngờ bị kéo vào phòng. Lúc ấy, tôi đã rất hốt hoảng nhưng nhất quyết chống cự đến cùng dù bản thân bị hắn kéo tóc và làm mọi cách để lôi tôi vào phòng.

Sau một lúc giằng co thì thật may mắn, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng tôi kêu cứu nên đã chạy sang giúp đỡ và đuổi cổ kẻ biến thái đó đi, nhờ vậy mà tôi mới không bị hắn giở trò đồi bại."

Ngoài ra, nếu người xem để ý kỹ hơn sẽ thấy ngay đầu đoạn clip trên, kẻ biến thái đã giơ "ngón tay bẩn" lên trước camera một cách khá ngông nghênh. Chính vì thế, hắn nhất định biết có camera nhưng vẫn quyết thực hiện hành vi biến thái của mình.