Sau 4 năm bị đuổi khỏi showbiz, Can Lộ Lộ trở lại showbiz với một hình ảnh khác

Bị "đuổi" khỏi showbiz vì làm xấu mặt làng giải trí

Từ một cô gái vô danh, Can Lộ Lộ trở nên nổi tiếng nhờ một clip khỏa thân kén rể do chính mẹ cô đăng lên mạng vào năm 2011.

Bị ném đá, chửi rủa, Can Lộ Lộ càng nổi tiếng và được săn đón. Can Lộ Lộ dần trở nên mạnh bạo hơn với những trò lố phản cảm. Nổi tiếng bằng con đường tắt khiến Can Lộ Lộ phải trả một cái giá đắt.

Tháng 9/2013, Can Lộ Lộ bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí FHM Singapore. Trái với dự kiến ban đầu của nhà phát hành, ấn phẩm nhận phải sự tẩy chay gay gắt của dư luận và những ngôi sao trong làng giải trí.

Can Lộ Lộ trên FHM Singapore.

Họ cho rằng đã đến lúc làng giải trí Hoa ngữ phải dọn sạch "rác rưởi". Trước áp lực của dư luận, Cục Văn Hóa của Trung Quốc đã phải lên tiếng. Một thông báo cấm Can Lộ Lộ xuất hiện trên nhiều đài truyền hình được đưa ra, xem như chấm dứt sự nghiệp của "người đẹp thích cởi".

Các nhãn hàng đành nói không với Can Lộ Lộ, các triển lãm từ chối người đẹp một thời. Từ đó, người đẹp rút khỏi hoàn toàn mọi hoạt động trong làng giải trí. Trên trang cá nhân của Can Lộ Lộ cũng không còn cập nhật hình ảnh và các hoạt động như trước kia.

Trở lại showbiz với một Can Lộ Lộ hoàn toàn khác biệt

Sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng", cách đây 1 tháng, Can Lộ Lộ bất ngờ sử dụng lại trang cá nhân. Cô đăng tải những hình ảnh đời sống hàng ngày như nấu cơm, đi chùa, tập thể dục và hứa hẹn chuyện quay trở lại showbiz.



Người đẹp cũng thường xuyên tương tác với fan hâm mộ hơn và kể về cuộc sống hàng ngày của mình.

Can Lộ Lộ của hiện tại theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng không phản cảm.

Trả lời phỏng vấn, Can Lộ Lộ chia sẻ: "Tôi của trước đây bồng bột quá, cứ chạy theo cat-xê mà bỏ bê nhân phẩm. Giờ tôi ăn chay niệm phật, hối lỗi vì những ngày gây nghiệp chướng".

Nhiều ý kiến cho rằng Can Lộ Lộ của hiện tại ngày càng đẹp hơn.

Người đẹp một thời cũng hay chia sẻ những bức ảnh cá nhân mang phong cách quyến rũ, gợi cảm khác hẳn với hình ảnh khoe khoang, phản cảm trước đây.

Người đẹp chia sẻ bữa cơm do chính tay cô chuẩn bị.

Người đẹp dành nhiều thời gian cho việc nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình.

Trải qua nhiều biến cố, Can Lộ Lộ của hiện tại dành nhiều thời gian đi chùa, cầu nguyện ăn chay và làm từ thiện. Hiện tại, Can Lộ Lộ và em gái Can Mao Mao đang sở hữu một quỹ từ thiện. Cả hai rất tích cực trong việc làm công tác từ thiện.

Can Lộ Lộ bên em gái Can Mao Mao một thời gây bão dư luận.

Mới đây, người đẹp cũng bắt đầu trở lại showbiz sau lệnh cấm. Can Lộ Lộ bắt đầu tham dự các sự kiện nhỏ tại các trung tâm thương mại. Vẫn trung thành với phong cách quyến rũ nhưng Can Lộ Lộ đã biết tiết chế hơn để tránh phản cảm.