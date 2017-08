Sau 11 năm, 'người đẹp ngàn cân' Kim Ah Joong bây giờ ra sao?

Đổi đời với "Sắc đẹp ngàn cân"

Kim Ah Joong sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Dongduk Woman, cô từng có thời gian sang Thụy Sĩ để theo học ngành Quản trị khách sạn. Trở về Hàn Quốc, người đẹp họ Kim đã khởi nghiệp từ sàn catwalk và ôm ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút, cô nhanh chóng được các đạo diễn để mắt đến và mời tham gia đóng phim. Vai diễn đầu tay của Kim Ah Joong trong phim Who's got the tape (2004) không để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

Sang năm 2005, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng may mắn vẫn chưa đến với mỹ nhân này trong bộ phim When romance meets destiny.

Ngoài phim điện ảnh, cô cũng tham gia một số dự án truyền hình như The bizarre bunch (2005), Our attitude to prepare parting (2005) và Sea God (2004)... nhưng không thực sự tạo được tiếng vang.

Han Na trong "Sắc đẹp ngàn cân" chính là vai diễn để đời của Kim Ah Joong.

Phải đến khi được vào vai chính trong 200 pounds beauty (tựa Việt: Sắc đẹp ngàn cân) thì tên tuổi của Kim Ah Joong mới được khẳng định, thậm chí trở thành cơn sốt trên toàn châu Á.

Trong phim, cô vào vai Han Na, một cô gái với thân hình ngoại cỡ, mang giọng hát thiên thần nhưng chưa một lần can đảm bước ra sân khấu. Nỗi mặc cảm với ngoại hình to béo của mình, cô quyết định thay đổi bản thân, để được chạm đến ánh đèn sân khấu, và được chạm đến ánh mắt của người mà cô yêu thương.

Thành công này đã đem về cho Kim Ah Joong vô số hợp đồng quảng cáo.

Kim Ah Joong đã thể hiện xuất sắc vai diễn Han Na với giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Ca khúc Maria do chính cô trình bày đã đứng đầu bảng xếp hạng nhạc K-pop trong nhiều tuần liền với số lượng download không dưới 170000 lượt.

Vai diễn này còn giúp mỹ nhân họ Kim nhận được giải thưởng Người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc. Giải thưởng điện ảnh Best Film Awards lần thứ 4 cũng dành tặng danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Kim Ah Joong trong Sắc đẹp ngàn cân.

Nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Ngoại hình kém sắc của Kim Ah Joong khi còn đi học.

Ngoài đời, Kim Ah Joong cũng phải đối mặt với tin đồn cho rằng, nhan sắc của cô hiện tại là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ. So sánh những bức ảnh từ thời trung học của nữ diễn viên và hình ảnh hiện tại, ngôi sao này đã xinh đẹp hơn hẳn. Có thể thấy, chiếc mũi của cô trông thanh thoát và cao hơn, gương mặt gọn gàng hơn.

Nhan sắc của Kim Ah Joong ở thời điểm hiện tại.

Đáp trả những tin đồn này, Kim Ah Joong cho biết: “Sắc đẹp là quà tặng, không phải vũ khí. Quan trọng là mình sử dụng như thế nào”. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai bức ảnh luôn khiến công chúng tin rằng có đã có sử dụng dao kéo để mình đẹp hơn.

Scandal trốn thuế

Scandal trốn thuế từng khiến họ Kim một phen lao đao.

Tháng 9 năm 2011, Kim Ah Joong đã bị kết tội trốn thuế trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2009. Cô đã phải nộp phạt 600.000 USD. Scandal này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và hình ảnh của nữ diễn viên. Trong 3 năm từ 2011 đến 2014, cô đã bị cấm lên sóng truyền hình xứ Hàn.

Chật vật thoát ra khỏi "cái bóng" của "Sắc đẹp ngàn cân"

Chính thành công của Sắc đẹp ngàn cân đã khiến Kim Ah Joong gặp nhiều trở ngại trong việc lựa chọn vai diễn tiếp theo. Phải tới năm 2009, gần 3 năm sau Sắc đẹp ngàn cân, Kim Ah Joong mới góp mặt trong bộ phim truyền hình Accidental Couple. Thế nhưng những vai diễn của cô sau đó cũng không thể giúp người đẹp vượt qua được "cái bóng" quá lớn của Han Na.

Kim Ah Joong đã có màn thể hiện xuất sắc trong "Wanted".

Mãi đến năm 2016, Kim Ah Joong mới thực sự tạo nên đột phá với vai chính trong bộ phim truyền hình Wanted. Nội dung phim kể về câu chuyện của một diễn viên hàng đầu Hye In (Kim Ah Joong) có con trai bị bắt cóc vào ngày cô tuyên bố giải nghệ.

Kẻ bắt cóc, một nhân vật không xác định với những động cơ bí ẩn, yêu cầu tạo ra một chương trình thực tế trực tiếp với tiền đề cơ bản là tìm kiếm tội phạm. Hắn sau đó sử dụng chương trình thực tế như một phương tiện truyền thông để gửi dẫn, có thể là lý do tại sao lại bắt cóc con trai của Hye In.

Diễn xuất của nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả và giới chuyên môn. Kim Ah Joong đã khắc họa tròn vai một diễn viên bị giằng xé giữa tình mẫu tử và đạo đức nghề nghiệp.

"Live up to your name" là dự án mới nhất của Kim Ah Joong sẽ ra mắt trong tháng 8.

Hình ảnh mới nhất của Kim Ah Joong tại buổi ra mắt phim "Live up to your name". Ở tuổi 35, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung.

Trong tháng 8 này, các khán giả yêu mến Kim Ah Joong sẽ gặp lại cô trong bộ phim truyền hình Live up to your name. Bộ phim kể về Heo Im (Kim Nam Gil), một danh y Joseon cùng thời với Heo Joon, nổi tiếng với thuật châm cứu.

Mặc dù có tài, Heo Im lại không được công nhận chỉ vì là con trai của một phi tần. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra, đưa anh xuyên không tới Seoul hiện đại. Sau chuyến du hành 400 năm, Heo Im gặp được Choi Yeon Kyung (Kim Ah Joong), một nữ bác sĩ chỉ tin vào y học hiện đại.