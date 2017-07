Sát hại mẹ bạn gái vì bị “cấm yêu”

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Châu Thanh Long (24 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, Long là thủ phạm đã sát hại bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân). Nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà vào rạng sang 7-7, với vết cắt trên cổ.

Qua điều tra ban đầu xác định, Long có quan hệ tình cảm với con gái bà Nga. Cả hai đã chung sống như vợ chồng với nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm.



Ngày 6-7, Long đến nhà nói chuyện với bà Nga rồi xảy ra cự cãi. Long bỏ đi, đến rạng sáng thì quay lại nhà nạn nhân và lẻn vào bằng cửa sau. Phát hiện bà Nga đi vệ sinh, Long đã lấy dao lam cắt cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Long bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh, Long An và Campuchia. Đến ngày 15-7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam (huyện Đức Huệ, Long An) đầu thú và được cơ quan điều tra di lý về Vĩnh Long.