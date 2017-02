Sao nhí 'Vườn sao băng': Ngày trở lại ở tuổi 22

Khán giả yêu phim Hàn khá quen thuộc với những diễn viên xuất thân từ sao nhí như Yoo Seung Ho, Park Shin Hye, Moon Geun Young… nhưng có một cái tên khác không thể không nhắc đến là Park Ji Bin.

Sau 3 năm im hơi lặng tiếng, gần đây, một người bạn đã chia sẻ ảnh Park Ji Bin. Theo tiết lộ, nam diễn viên sắp xuất ngũ và sớm trở lại với ngành giải trí.

Tuy nhiên, thông báo từ nam diễn viên Kim Ho Young không nhận được sự quan tâm của truyền thông cùng khán giả.

Điều đó cũng có nghĩa Park Ji Bin sẽ phải làm rất nhiều để khán giả nhớ đến mình một lần nữa.

Ảnh mới của Park Ji Bin, cậu đang dần trở thành người lạ ở showbiz. Ảnh: Instagram.

Cậu bé khóc giỏi, cười hay của màn ảnh



Nam diễn viên sinh năm 1995 sở hữu gia tài diễn xuất dày dặn không kém các đồng nghiệp. Năm nay tròn 22 tuổi, Park Ji Bin bắt đầu diễn xuất cách đây tới 15 năm trong vở kịch Tommy.

Sau đó, cậu bé họ Park là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình như Queen Seondeok (2009), Empress Cheonchu, Vườn sao băng (2009), May Queen (2012) và loạt phim điện ảnh gồm Little Brother (2005), Almost Love (2006), Miracle: Bicycle Looking for a Whale (2011), Children of Heaven (2012).

Cũng giống như nhiều diễn viên cùng lứa, Park thường thể hiện vai diễn hồi bé của các nhân vật chính.

Park Ji Bin thời đóng Vườn sao băng. Ảnh: KBS.

Nổi bật trong số đó là nhân vật cậu em trai nhí nhảnh của Geum Jan Di trong bom tấn Vườn sao băng.

Khuôn mặt lém lỉnh, diễn xuất hoạt bát sống động của Park Ji Bin chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Trong sự nghiệp của mình, Park giành được giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất của 3 đài lớn SBS, MBC và KBS.

"Cái hay của Park Ji Bin là khả năng nhập vai và diễn đạt yêu cầu đạo diễn. Còn nhỏ nhưng vai bi hay hài đều là sở trường của cậu ấy", Nate bình luận.

Hình ảnh cậu nhóc Park Ji Bin ghi đậm trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Chỉ cho tới đầu 2013, khi đó là chàng thanh niên sắp tròn 18 tuổi tung bộ ảnh để ngực trần.

Người hâm mộ bất ngờ bởi Park Ji Bin vẫn sở hữu gương mặt trẻ thơ không khác biệt nhiều với hồi nhỏ, nhưng lại sở hữu cơ bụng 6 múi săn chắc.

Loạt ảnh gây xôn xao khán giả một thời gian bởi họ vẫn chưa “quen” với việc cậu bé Park nay đã trưởng thành. Vào thời điểm đó, nam diễn viên trẻ có bộ phim truyền hình mới Suspicious Housekeeper.

Loạt ảnh khoe múi bụng gây sốc của Park Ji Bin. Ảnh: Nate

Nhưng sau đó 2 năm, Park Ji Bin không đóng phim rồi lặng lẽ nhập ngũ ở tuổi 20.

Quyết định của anh được công chúng khen ngợi vì dũng cảm tạm dừng sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ nam nhân trong khi các sao nam khác thường đợi đến 29, thậm chí cố tình trì hoãn.

Nguy cơ lụi tàn sớm ở tuổi đôi mươi

Thời điểm tài tử nhí Vườn sao băng xuất ngũ cũng là lúc các nghệ sĩ nam như Park Yoo Chun, Lee Seung Gi, Kim Hyun Joong cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Chỉ số truyền thông của Park Ji Bin khá lép vế với các tên tuổi khác. Trong những bài báo, Park Ji Bin chỉ được nhắc đến là một trong những sao nam sắp xuất ngũ.

Trên cổng thông tin Nate, tin tức về Lee Seung Gi, Park Yoo Chun… tràn ngập, còn Park Ji Bin dường như bị lãng quên.

Trong khi sự trở lại của các sao nam khác được đưa tin rầm rộ, cập nhật sớm tới người hâm mộ thì trường hợp của Park Ji Bin khá im ắng.

Công ty giải trí KeyEast – nơi chủ quản của nam diễn viên cũng không tiết lộ về những dự án mới mà anh sẽ tham gia.

Người xem dự báo, thời hoàng kim của Park Ji Bin dường như đã qua. Quay lại showbiz ở tuổi 22 trong bối cảnh đầy rẫy mỹ nam màn ảnh, Park Ji Bin sẽ khá chật vật để gây dựng lại sự nghiệp diễn xuất.