Sao Mai Huyền Trang ra MV ca ngợi vẻ đẹp quê hương xứ Nghệ

Quê chung là bài hát mới nhất của nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH VHNT Quân đội, lời thơ của Phó Giáo sư – tiến sỹ - nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, được Huyền Trang thể hiện.

Đây là ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ An ngợi ca vẻ đẹp của quê hương xứ Nghệ - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và cũng là vẻ đẹp của quê hương Việt Nam nói chung.

Ca sĩ Huyền Trang.

Huyền Trang tâm sự: "Tôi sinh ra ở Nghệ An, quê hương của Bác, đó là điều may mắn và tự hào mà không phải ai cũng có được. Những miền quê Nghệ An, đặc biệt là quê nội và quê ngoại của Người tôi đã từng đi thăm nhiều lần và lần nào cũng đong đầy cảm xúc.

Nhìn mái nhà xưa cũ, bờ rào xanh lá, rặng tre vi vút và nghe những câu chuyện kể về tuổi thơ của Người trong lòng tôi trào dâng xúc động, thành kính.

Vì thế khi nhận được bài hát Quê chung của nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ, tôi ngay lập tức hình dung ra được những hình ảnh thân quen về quê Người mà tôi được đi thăm từ thưở nhỏ.

Những cảm xúc mỗi lần đi thăm nhà Bác lại trào dâng khi tôi đọc những ca từ trong bài hát Quê chung, vì thế tôi cất lên tiếng hát thật tự nhiên, cảm xúc tự đến một cách chân thành bởi hát về quê Bác cũng chính là hát về quê mình, về quê hương Việt Nam rộng lớn tươi đẹp và đầy tự hào".

Thực hiện MV trong những ngày nắng nóng nhất, Huyền Trang nói rằng cô cùng các anh chị trong ekip Đài TH Nghệ An đã rất cố gắng vượt qua những vất vả để kịp hoàn thiện sản phẩm nhằm phát hành đúng dịp sinh nhật Bác.

Sau dự án phim ca nhạc Mẹ là điều tuyệt vời nhất được ra mắt công chúng vào tháng 1/2019, Huyền Trang đang tăng tốc trong việc biên tập bài vở của dự án "khủng" trong sự nghiệp, đó là hát các bài hát viết về các tỉnh trong cả nước, và cô mong muốn được đến tất cả các miền đất để thực hiện dự án này.

Trong lúc làm công việc chuẩn bị cho dự án lớn, Huyền Trang vẫn tiếp tục đi hát và làm các sản phẩm âm nhạc cho các tác giả cũng như các ngành nghề. Mặc dù lịch diễn và thu âm, quay hình dày đặc nhưng cô vẫn luôn giành thời gian cho đứa con gái bé bỏng vô cùng đáng yêu của mình.