Sân Long An bỗng có biến phút cuối

Một trận đấu cũng chỉ mang tính thủ tục, Long An thì đã rớt hạng rồi, còn Cần Thơ thì đã có trụ hạng từ sớm ba vòng đấu. Hai đội rượt đuổi tỉ số nhau nhưng cuối trận một số cầu thủ hai đội lại lao vào nhau như ăn thua đủ sau một vụ va chạm của hai cầu thủ.

Hai đội rượt đuổi tỉ số

Xét trên lượt đi và về thì Cần Thơ đã đòi được nợ trước Long An. Vì ở vòng đấu khai mạc tại Cần Thơ Long An đã thắng 1-0, đến cuối mùa thì Cần Thơ thắng lại 3-1 trong thế Long An đã chính thức rớt hạng rồi.



Các bàn thắng của đội khách do công Nsi Amougou ghi cú đúp vào các phút 7 và 27, Sunday ghi bàn ấn định tỉ số phút 88. Còn hai lần Long An san bằng ở các phút 18 và 85 do công Đức Thịnh và Tấn Tài.

Trận đấu vẫn giàu chất cống hiến

Sau trận đấu, HLV Minh Phương cho biết kế hoạch của đội thì đến tuần sau đội mới họp. Tuy nhiên, dù tôi có làm HLV trưởng nữa hay không, ai cũng thế thôi thì vẫn phải xây dựng lại lực lượng.

Thời tôi còn thi đấu nó cũng có những khác biệt với bây giờ nhiều. Thời của tôi nhiều cầu thủ đá vì niềm đam mê, niềm vui nhưng bây giờ cũng có nhiều điều rất khác. Nhưng tất nhiên bóng đá có một điểm chung là cuộc chơi rất nghiệt ngã. Mùa năm nay, đội Long An quá kém may mắn. Có nhiều trận chúng tôi chơi rất hay vẫn thua. Sự nghiệt ngã đó tôi chấp nhận và coi đó là chuyện hình thường. Bóng đá mà.

HLV Minh Phương vẫn chưa biết mình có làm với Long An hay không

Trả lời câu hỏi liệu năm nay với những gì Long An trình diễn, đội bóng này đã là đội rớt hạng duy nhất nhưng cách Long An trình diễn thì có đáng thế không? HLV Minh Phương cho biết: “Đó chính là sự nghiệt ngã của bóng đá mà đội Long An, chúng tôi đã đối mặt và phải biết chấp nhận. Mùa tới xây dựng lại và đá tốt để có suất lên hạng…”.

Long An đã chơi trận cuối cùng V-Leaggue mùa này trước khi trở lại hạng nhất. Với lối chơi này thì chúng tôi cho rằng chỉ một mùa hạng nhất, có thể rồi Long An sẽ trở lại V-League mà thôi.

Một số hình ảnh của trận đấu:

Cuối trận... bất ngờ căng