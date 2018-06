Sân bay Domodedovo, Nga bị phong tỏa do đe dọa đánh bom

Cơ quan chức năng Nga cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tại sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow, sau khi người này đe dọa đang mang theo một thiết bị gây nổ.

Trước đó hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một nhân chứng cho biết, một phần sân bay Domodedovo đã bị phong tỏa, trong khi một người đàn ông đã bị các nhân viên an ninh tại sân bay dẫn đi.Theo cơ quan quản lý sân bay, đối tượng đã đưa ra cảnh báo khi đi qua cửa kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã không phát hiện bất kỳ thiết bị hay vật liệu gây nổ nào và sân bay hiện đã trở lại hoạt động bình thường.

Nga hiện đang tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) tại 11 thành phố, trong đó có thủ đô Moscow./.