Samsung mua siêu máy tính Cray® CS-Storm™ để phục vụ cho nghiên cứu phát triển trí thông minh nhân tạo

Nhà cung cấp siêu máy tính toàn cầu Cray Inc. hôm nay đã thông báo rằng công ty Samsung Electronics Co. Ltd. đã mua siêu máy tính Cray® CS-Storm™.

Trung tâm Chiến lược và Sáng kiến của Samsung (SSIC) đã mua hệ thống này để sử dụng trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như công nghệ học tập sâu (deep learning) của công ty (phục vụ cho các hệ thống xe kết nối và tự lái).

SSIC đã tạo ra sự đổi mới trong nhiều công nghệ - bao gồm sức khỏe kỹ thuật số, IoT, cơ sở dữ liệu và máy thông minh - đã mua và hoàn tất cài đặt hệ thống Cray CS-Storm 500NX với đồ họa NVIDIA® Tesla® Pascal P100 SXM2.

Hệ thống này sẽ tạo điều kiện cho nghiên cứu của SSIC với các giải pháp tối ưu hóa mạnh mẽ, tăng tốc để chạy trí thông minh nhân tạo và các ứng dụng học tập sâu với quy mô lớn, bao gồm các dữ liệu phức tạp.

John Absmeier, phó chủ tịch của Smart Machines thuộc SSIC của Samsung kiêm phó chủ tịch cấp cao của Autonomous/ADAS Strategic Business Unit, HARMAN cho biết:

“Tại Samsung, chúng tôi tin rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu là tiềm năng để chúng tôi tồn tại. Nhưng trước tiên, chúng tôi cần phải hiểu được công nghệ - tận dụng trí thông minh nhân tạo và học tập sâu – để cung cấp một cái nhìn chuyên sâu vào tất cả các dữ liệu đó.

Hệ thống của Cray giúp Samsung phát triển và thậm chí sử dụng các ổ SSD của riêng Samsung trong hệ thống, cung cấp khả năng truy cập bộ nhớ nhanh và an toàn. Với công nghệ của Cray, chúng tôi mong đợi sự tiến bộ và chìa khóa mới cho thành công của mình”.

Fred Kohout, phó chủ tịch cao cấp phụ trách sản phẩm và tiếp thị của Cray cho biết:

“Tại Cray, chúng tôi thiết kế các hệ thống siêu máy tính của mình cho các công ty như Samsung để giúp họ liên tục vượt qua các ranh giới trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và kỹ thuật để phát triển các sản phẩm mới từ đó cải thiện cuộc sống của người dân.

Chúng tôi rất vinh dự khi Samsung đã lựa chọn siêu máy tính của Cray để giúp họ có những tài nguyên cần thiết trong quá trình mang lại những đổi mới cho thị trường”.

Hệ thống Cray CS-Storm cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu hóa mạnh mẽ, tăng tốc để chạy các ứng dụng máy học và học sâu trên quy mô lớn.

Hệ thống Cray CS-Storm 500NX đã được chuyển giao cho Samsung như một siêu máy tính tích hợp hoàn toàn, với công nghệ bộ nhớ tiên tiến của Samsung bao gồm NVMe SSDs và 2616Mhz DDR4 RDIMM, cùng với Cray Programming Environment.

Cấu hình Cray CS-Storm 500NX có thể nâng cấp lên đến tám GPU NVIDIA Tesla Pascal P100 SXM2 sử dụng NVIDIA NVLink ™ để giảm độ trễ và tăng băng thông giữa các giao tiếp GPU-GPU, cho phép thiết kế các mô hình lớn hơn và kết quả nhanh hơn cho AI và đào tạo mạng thần kinh nhân tạo.

Tham khảo: GlobeNewswire