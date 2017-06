Rủ nhau cướp giật liên tỉnh để "nuôi" ma túy

Lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh vừa phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Bình Sơn triệt phá thành công nhóm đối tượng cướp giật, thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam; được chính quyền và nhân dân hết lời khen ngợi…

Một trong số nạn nhân của nhóm cướp giật là chị Trần Thị Thanh Trang, ở tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), trình bày, vào ngày 13-6-2017, chị và con nhỏ ngồi sau xe máy do chồng chở từ huyện Bình Sơn vào TP Quảng Ngãi để khám bệnh.

Khi đến đoạn quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy áp sát cướp giật túi xách chị đang đeo, trong túi xách có điện thoại di dộng và trên 10 triệu đồng.

Kể lại sự việc, nét mặt chị Trang vẫn còn hằn lên nỗi kinh hoàng: “Nhóm đối tượng này rất manh động.

Sau khi tôi bị giật túi xách, chồng tôi điều khiển xe đuổi theo thì bọn chúng chạy xe máy lạng lách trước đầu xe; trong khi xe đang chạy thì tên cướp ngồi sau chồm người lên đổi lái cho tên ngồi trước lùi lại ngồi sau. Chúng phóng xe tới khúc cua và nhanh chóng quẹo vào đường hẻm mất hút”.

Chị H., ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cũng khai báo, chị đeo túi xách và đang điều khiển xe máy thì bị hai đối tượng chạy xe phía sau bất ngờ tăng ga vọt lên áp sát và đối tượng ngồi sau đã giật túi xách của chị. Trong túi có tiền và điện thoại di động.

Đã thế, khi chị tri hô và chạy xe đuổi theo thì tên cướp ngồi sau xe vẫn thản nhiên mở túi xách của chị kiểm tra tài sản bên trong. Sau đó, chúng tăng ga chạy mất dạng...

Trong thời gian từ cuối tháng 5-2017 đến tháng 6 này, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản người đi đường.

Các đối tượng trong nhóm cướp giật cùng tang vật.

Tại địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi cũng nổi lên nhiều vụ cướp giật liều lĩnh nhằm vào người đi đường.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã triển khai các biện pháp đấu tranh, truy xét...

Từ một vụ cướp giật xảy ra tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh vào đêm 25-6, lực lượng CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh khoanh vùng đối tượng điều tra.

Thông tin từ nạn nhân vụ cướp giật này cung cấp biển số xe máy thực hiện vụ cướp giật có 3 số cuối, đây là cơ sở để rà soát các xe máy trên địa bàn 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn.

Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, cho biết: “Qua xác minh hàng chục xe máy đưa vào diện nghi vấn, các trinh sát sàng lọc dần và phát hiện một xe máy nghi vấn; chủ sở hữu chiếc xe này ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn có nhiều mối quan hệ bất minh. Lần theo dấu vết, trinh sát vén dần mối quan hệ này và truy ra nhóm đối tượng là thủ phạm của hàng loạt vụ cướp giật”.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh chỉ đạo, cắt cử nhiều tổ trinh sát truy bắt các đối tượng gây án.

Trong khi đối tượng cầm đầu là Trần Phước Tài (21 tuổi, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng đồng bọn là Phạm Nhật Minh (19 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đón xe đò để rời tỉnh Quảng Ngãi, thì bị các trinh sát bắt giữ.

Tiếp theo, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Bình Sơn bắt giữ các đối tượng còn lại gồm: Võ Duy Cương và Nguyễn Hoài Long (đều 20 tuổi, cùng trú xã Bình Thuận, Bình Sơn)…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 12 vụ cướp giật tại địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Đối tượng Tài và Minh không có chỗ ở ổn định, sống nay đây mai đó ở nhiều tỉnh, thành.

Qua các mối quan hệ, 2 đối tượng này về tỉnh Quảng Ngãi lập nên nhóm cướp giật tài sản, do Tài cầm đầu. Tất cả các vụ cướp giật đều có Tài tham gia.

“Nhiều vụ tôi không tin tay nghề của mấy đứa kia nên tôi trực tiếp ngồi sau giật túi xách, sau đó chúng tôi vừa chạy xe vừa đổi tôi lên lái xe để không thể ai đuổi bắt theo kịp”, Tài thú nhận.

Số tài sản cướp giật được, Tài và đồng bọn đem bán lấy tiền sử dụng ma túy, ăn chơi trác táng.

Đại tá Cường bày tỏ rằng, việc triệt phá nhanh nhóm cướp giật nguy hiểm là sự quyết tâm của tập thể CBCS đơn vị Công an huyện nhằm đạt thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và năm APEC 2017 của Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đề nghị những ai là nạn nhân nhóm cướp giật nên nhanh chóng đến Công an huyện Sơn Tịnh hoặc Công an huyện Bình Sơn trình báo để phối hợp giải quyết sự việc theo pháp luật.