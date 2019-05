Rủ bạn đi ăn cơm trưa, phát hiện bạn chết dưới nền phòng trọ

Đến 14h30 ngày 14/5, công an TX.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ xảy ra tại đường Hưng Định 17, phường Hưng Định, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Nạn nhân được xác định là ông Trung (44 tuổi, quê Trà Vinh). Trước đó, khoảng 10h cùng ngày người bạn của ông Trung đến phòng trọ của nạn nhân để rủ nạn nhân đi ăn cơm. Khi tới phòng ông Trung thì người này phát hiện cửa đóng kín bất thường, gọi mãi nhưng không thấy trả lời. Đẩy cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an TX.Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Được biết, nạn nhân sống 1 mình tại phòng trọ trên và đi làm nghề sơn nước cho các công trình trên địa bàn.

Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.