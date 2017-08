"Robot đại chiến", đấu lửa và nước thực thụ giữa lòng thành phố Canada

Có lẽ không phải lúc nào, hoặc nói đúng ra là rất hiếm khi, bạn có cơ hội được chiêm ngưỡng những quái vật khổng lồ xuất hiện cùng lúc. Khó tin nhưng đó lại là sự thật diễn ra vào cuối tuần qua tại Ottawa với sự hưởng ứng của 750.000 người.

Cụ thể, rạp chiếu nghệ thuật đường phố La Machine tại Pháp đã tạo nên 2 tác phẩm cơ học tuyệt vời và tổ chức một buổi trình diễn kéo dài 4 ngày với tựa đề "The Spirit of the Dragon-Horse, With Stolen Wings."

La Machine đã mượn ý tưởng từ nhiều bối cảnh đa dạng liên quan khác nhau, đồng thời cho biết mình lựa chọn không gian đường phố để "tạo hiệu ứng đông đảo cho cộng đồng khi một niềm cảm hứng mới được nổi lên."

Long Ma - tên gọi của tác phẩm nửa rồng nửa ngựa - có chiều cao gần 11m và nặng 45 tấn, có khả năng thổi ra lửa và khói, ngoài ra cũng có thể chạy nhảy, ngẩng lên, nằm, quay đầu theo các hướng linh hoạt.

Còn ljai Kumo - tác phẩm hình con nhện - nặng 40 tấn, phun nước thay vì thổi lửa, và cần đến 16 người để điều khiển hết các chức năng của nó. Đây là màn ra mắt công cộng đầu tiên của La Machine ở Bắc Mỹ.

Những kịch bản về nhiều "trận chiến" căng thẳng giữa Kumo và Long Ma đã diễn ra trong suốt buổi trình diễn dài, như thể người xem đang lạc vào một thế giới mới lạ hoàn toàn vậy, với đầy đủ hiệu ứng ánh sáng tương tác xung quanh.

Robot đại chiến

Nguồn: The Verge