Reuters: Carlsberg sắp đạt được thỏa thuận nâng sở hữu ở Habeco

“Carlsberg, Chính phủ Việt Nam và Habeco đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề trong quá trình đàm phán, và chúng tôi hy vọng việc này sẽ giúp thúc đẩy quá trình [mua cổ phần]”, người phát ngôn của Carlsberg nói.

Carlsberg nhận thức được trách nhiệm của mình đối với Habeco và thương hiệu bia lâu đời nhất Hà Nội, người phát ngôn này nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng bia Đan Mạch hiện đang sở hữu 17,3% cổ phần tại Habeco và vẫn đang đàm phán với Chính phủ Việt Nam về quyền được ưu tiên mua cổ phần tại Habeco.

Theo đánh giá của Reuters, Việt Nam là một trong những thị trường bia hấp dẫn nhất thế giới và lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Năm ngoái, doanh số bia bán tại Việt Nam là gần 4 tỷ lít. Chính phủ muốn bán cổ phần đa số của mình tại cả Habeco và Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Hiện tại, Bộ Công Thương đang nắm giữ 189,5 triệu cổ phiếu của Habeco (mã chứng khoán BHN), tương đương 81,79%, và 89,59% cổ phần tại Sabeco (mã chứng khoán SAB).

Tuy nhiên, trần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty bia nội là 49%, do đó Carlsberg chỉ có thể mua thêm tối đa 31,7% tại Habeco.

Trong một diễn biến khác, mới đây Bộ Công thương cho biết, Công ty Vietnam Beverage, hiện do Beer Co. Ltd, công ty bia do ThaiBev sở hữu 100% có trụ sở tại Hồng Kông nắm giữ gián tiếp 49%, mong muốn mua 51% vốn cổ phần của Sabeco.