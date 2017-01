Quen qua mạng, thiếu nữ bị nhóm thanh niên khống chế hiếp dâm

Ngày 4/1, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nghi can Trần Công Minh (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi khống chế 1 thiếu nữ để hiếp dâm.

Cũng liên quan đến vụ việc đối tượng Lê Thanh P (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được gia đình bảo lãnh tại ngoại do chưa đủ tuổi. Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Phạm Nguyễn Lương C (16 tuổi) để điều tra.

Nạn nhân là thiếu nữ Nguyễn Thị Huyền T (16 tuổi, trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo trình báo của T, qua mạng xã hội facebook T có quen biết với 3 thanh niên. Nhiều lần trò chuyện thì nhóm thanh niên rủ thiếu nữ đi chơi để thực hiện hành vi đê hèn.

Nhóm thanh niên lên kế hoạch C và P sẽ đi tới trước 1 căn nhà hoang ấp Tân Bắc, xã Bình Minh. Khoảng 16h ngày 28/12/2016, Minh sẽ đến chở T đưa đến căn nhà trên.

Khi T vừa vào căn nhà thì Minh dùng tay bịt miệng khống chế uy hiếp T đòi "yêu". Lợi dụng sơ hở của nhóm đối tượng T chạy thật nhanh về nhà.