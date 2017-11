Quảng cáo trong ứng dụng Messenger đã bắt đầu xuất hiện trên các tài khoản Facebook Việt Nam

Như vậy sau một thời gian công bố chính thức, tính năng quảng cáo ngay trong giao diện chính của ứng dụng Messenger đã bắt đầu xuất hiện trên các tài khoản của người dùng Facebook tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Chudnovsky, người đứng đầu của ứng dụng Messenger cho biết đây mới chỉ là khởi đầu. Điều có có nghĩa Facebook sẽ tiếp nhận những phản hồi của người dùng trong giai đoạn đầu để từ đó đưa ra những tùy chỉnh về cách quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng này.

Như vậy việc quảng cáo xuất hiện ở giao diện chính chưa phải là kết thúc, có thể nó sẽ còn xuất hiện ngay trong cuộc trò chuyện của bạn với bạn bè của mình.

Quảng cáo xuất hiện ngay trong giao diện chính của ứng dụng Messenger khá khó chịu

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ẩn quảng cáo này ngay lập tức bằng cách chạm vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải và chọn “Hide ad”. Ngoài ra trong hộp thoại này cũng có một vài tùy chọn cung cấp thêm những thông tin khác liên quan tới việc hiện quảng cáo này.

Tại đây, bạn sẽ dễ dàng biết được lý do tại sao quảng cáo xuất hiện

Ví dụ để tìm hiểu lý do tại sao quảng cáo xuất hiện, bạn chỉ cần chọn vào mục “Why am I seeing this? Ngay sao đó sẽ có hệ thống sẽ chuyển sang một trang khác và cho bạn biết về lý do tại sao bạn lại thấy quảng cáo xuất hiện trên ứng dụng Messenger của mình.

Như trong trường hợp này, Facebook cho hiện quảng cáo của Ví MoMo bằng cách sử dụng những thông tin về tiểu sử trang cá nhân, độ tuổi và vị trí kết nối Internet của người dùng.

Chính vì vậy nên nếu ở Việt Nam, bạn sẽ chỉ có thể nhận được những quảng cáo tại Việt Nam, hoàn toàn không có chuyện xuất hiện quảng cáo của nước ngoài trên ứng dụng Messenger của mình.

Và nếu như bạn muốn tránh khỏi việc bị làm phiền bởi quảng cáo, việc sử dụng phiên bản Messenger Lite có lẽ sẽ là phương án tốt nhất tuy nhiên ứng dụng này hiện chỉ có sẵn cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android.