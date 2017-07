Quân đội Syria tung đòn kết liễu IS ngoại vi Aleppo

Quân đội Syria đã kiểm soát được 14 ngôi làng trong khu vực nằm giữa phía đông Khanssir về hướng bắc đường cao tốc Athriy-Rusafa. Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF đang từng bước tiếp quản các khu dân cư còn lại, tiêu diệt những tay súng IS tự sát, rà phá bom mìn và kiểm soát toàn bộ khu vực.

Đại đa số binh lực của IS đã rút về phía đông tới tới tỉnh Deir Ezzor, tình huống đang trở nên rất căng thẳng với thành phố bị bao vây do số lượng chiến binh IS ngày một tăng từ Mosul, Raqqa và Aleppo, trong khi các hướng tấn công về Deir Ezzor đang phát triển chậm, đặc biệt từ hướng Palmyra.