Quân đội Syria toàn thắng ở hang ổ cuối cùng của IS

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 17.11 về việc giải phóng vùng đồi Tulul al-Safa, nằm giữa các tỉnh Damascus và Suwayda.

Hãng thông tấn Syria SANA khẳng định, quân đội đã toàn thắng trước khủng bố IS ở Tulul al-Safa, tiêu diệt nhiều kẻ cực đoan trong chiến dịch chống khủng bố tại đây.

Bản tin của SANA cho biết thêm, các đơn vị quân đội Syria đang dọn dẹp những khu vực vừa được giải phóng từ tay IS.

SANA lưu ý, thủ lĩnh IS Abu Hajar al-Shishani đã bị tiêu diệt ở phía đông vùng Qaber al-Sheikh Hussein, gần Tulul al-Safa. Một số tin tức các cho hay, "cánh tay phải" của Shishani bị thương trong chiến dịch chống khủng bố của quân đội Syria hôm 17.11.

Quân đội Syria đã chiến đấu chống IS ở Suwayda từ tháng 7 khi những kẻ khủng bố tung ra những cuộc tấn công tàn bạo nhất vào cộng đồng thiểu số Druze ở tỉnh này. Trong cuộc tấn công ngày 25.7, IS tàn sát hơn 250 người Syria và bắt cóc khoảng 30 người. Phần lớn những con tin này được thả, số còn lại bị chết hoặc bị hành quyết.

Trong một diễn biến khác, ngày 17.11, các lực lượng Syria phát hiện vũ khí và đạn dược, kể cả tên lửa do Mỹ chế tạo, bị IS bỏ lại ở tỉnh Rif Dimashq. Một chỉ huy chiến trường cho biết, tên lửa TAO do Mỹ sản xuất, bệ phóng tên lửa, súng máy và lựu đạn cầm tay nằm trong số những vũ khí bị tịch thu.

Hôm 16.11, tin tức cho hay các nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra chuẩn bị sử dụng vũ khí hoá học chống lại dân thường và đổ lỗi vụ tấn công cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad .

Jabhat al-Nusra cung cấp vũ khí hoá học cho các tổ chức khủng bố khác để phân phát ở tỉnh Idlib và vùng ngoại ô của một khu phi quân sự ở đó.