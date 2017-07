Quân đội Syria dồn IS về Deir Ezzor, phiến quân chuẩn bị tử chiến

Lực lượng Tiger tiến công vào các làng Wadi Al Tarab, Tal Al-Tarab, Al-Rujum, Wadi Al Kharayj và Wadi Hamamiya, giải phóng hoàn toàn những ngôi làng này trên vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Deir Ezzor.

Ngày 29.07.2017, IS tuyên bố đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Syria vào làng Ghanim al-Ali. Tại đây, IS tấn công một vị trí tập trung quân của quân đội Syria gần ngôi làng Ghanim al-Ali bằng một xe VBIED và các tay súng đánh bom tự sát.

IS cũng tuyên bố các tay súng khủng bố đã phá hủy 3 xe bán tải gắn súng phòng không hạng nặng của quân đội Syria bằng tên lửa ATGM.

Quân đội Syria đã dồn IS đến khu phòng thủ cuối cùng ở Syria. Trên chiến trường này, các lực lượng vũ trang Syria phải đối mặt với các đòn phản kích tử chiến của IS trong khu vực làng Ghanim Al-Ali trước khi giải phóng được ngôi làng này.

Quân đội Syria đã tiến tới ranh giới địa lý hành chính tỉnh Deir Ezzor

Trong thành phố Deir Ezzor, các tay súng IS tổ chức tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria trong khu vực Al-Makbara. IS sử dụng đến cả xe tăng, quyết liệt đột phá hệ thống phòng thủ của quân đội Syria. Nhưng các đơn vị vũ trang phòng thủ khu vực thành phố, tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng, đã đánh lui cuộc tấn công ác liệt này.

Các nhóm chiến binh IS tổ chức tấn công vào thành phố Deir Ezzor

Truyền thông Hezbollah ở Syria cho biết, quân đội Syria trong thành phố đào thành công một chiến hào dài 280 m trong khu nghĩa trang thành phố Deir Ezzor. Chiến hào này đã cắt đứt tuyến đường tiếp vận của IS, kết nối giữa núi Al-Thardah và tuyến chiến đấu tiền phương trong khu nghĩa trang và bên trong thành phố.

Nếu quân đội Syria có khả năng duy trì chiến hào này và tấn công vào nhóm chiến binh IS bị bao vây, vành đai chia cắt sân bay quân sự Deir Ezzor và thành phố bị chọc thủng.

Khu vực quân đội Syria chia cắt chiến tuyến của IS trong nghĩa trang thành phố Deir Ezzor,

Quân đội Syria hiện chỉ còn cách thành phố Deir Ezzor 45 km. Cuộc chiến vượt qua 45 km phòng ngự của IS sẽ vô cùng dữ dội và đẫm máu do sau khi giải phóng được thị trấn Sukhnah trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs và quét sạch IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama.

Hàng nghìn tay súng IS sẽ tháo chạy từ Hama và Homs về thành phố Deir Ezzor, tử chiến trên địa phận cuối cùng ở Syria mà IS còn chiếm giữ. Quân đội Syria cũng có ý đồ dồn IS về khu vực biên giới Syria – Iraq để tiêu diệt, nhưng nguy cơ đe dọa chiến trường Deir Ezzor cũng có thể thay đổi tất cả.