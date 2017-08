Quân đội Syria chiếm được thành trì cuối cùng của IS ở tỉnh Homs

Việc chiếm được thành phố Sukhneh diễn ra sau khi lực lượng Chính phủ Syria vây hãm thành công thành phố này vào đầu giờ sáng cùng ngày. Tiến trình trên là một phần trong một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm đẩy IS ra khỏi vùng sa mạc của Syria.



Động thái này sẽ cho phép quân đội Syria phá vỡ vòng vây của IS ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour gần Iraq, do thành phố này nằm giữa thành phố cổ Palmyra và Deir al-Zour.

Trước đó, hôm 26/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho biết sau chưa đầy 2 tháng phát động chiến dịch tại Raqqa, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã đánh đuổi được các tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ra khỏi nhiều khu vực thuộc thành trì của IS tại Syria này.

Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman cho biết SDF giờ đây đã kiểm soát 50% thành phố Raqqa, bất chấp sự chống trả quyết liệt của IS. Cũng theo ông, một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến 29 dân thường ở Raqqa thiệt mạng. Trước đó, quân Chính phủ Syria cùng các đồng minh đã giành lại một số vùng lãnh thổ tại Đông Nam Raqqa từ tay IS.

IS chiếm giữ Raqqa đầu năm 2014, biến thành phố miền Bắc Syria này thành nơi reo rắc những hành động tàn bạo như chặt đầu các con tin. Sau nhiều tháng bao vây thành phố Raqqa, các tay súng SDF với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã tiến vào trong thành phố này từ ngày 6/6.

Hàng chục nghìn dân thường đã bỏ nhà cửa do tình trạng xung đột leo thang trong những tháng gần đây. Liên hợp quốc ước tính hơn 50.000 người vẫn còn mắc kẹt trong thành phố. Có ít nhất 325 dân thường thiệt mạng ở Raqqa, trong đó có 51 trẻ em, kể từ khi SDF bắt đầu chiến dịch tấn công thành phố.