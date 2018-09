Quái vật khủng bố IS chưa chết, đang cùng al-Qaeda tấn công phương Tây

Trận chiến máu lửa tại tỉnh Idlib (Syria) đã bắt đầu. Đây là khu vực cuối cùng mà lực lượng phiến quân, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), kiểm soát ở Syria. Nơi đây giáp về phía bắc là Thổ Nhĩ Kỳ, về phía nam là lực lượng của Tổng thống Syria Assad, và về phía đông nam là lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.

Riêng các nhóm Salafi này chịu sự chỉ đạo của IS và các nhóm chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Chúng đã mở một chiến dịch tuyên truyền chung để khủng bố tinh thần phương Tây, làm cho phương Tây, đặc biệt là Mỹ, hoảng loạn, mất phương hướng.Ước tính 100.000 phiến quân, bao gồm đa số các chiến binh thánh chiến cực đoan dòng Salafi, đã bắm chắc tại Idlib.

Nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (tổ chức chân rết của al-Qaeda), IS và các tổ chức thánh chiến Salafi khác không chỉ nỗ lực bảo vệ thiên đường khủng bố của chúng tại đây mà còn xây dựng kế hoạch tấn công trên diện rộng nhằm vào phương Tây.

Chiến dịch tuyên truyền của IS

Trong vài tuần qua, IS và al-Qaeda đã chung tay kích động người Hồi giáo, đặc biệt là ở phương Tây, tiến hành các vụ tấn công khủng bố, sử dụng các vũ khí phi chính quy để tấn công vào các lợi ích sống còn của phương Tây.

Ngày 20/7, kênh Telegram của al-Qaeda phát hành một cuốn sách có nhan đề “Thánh chiến không có biên giới – Tấn công phương Tây từ góc độ Hồi giáo”.

Cuốn sách dày 68 trang này đã biện minh cho cuộc thánh chiến Hồi giáo ở phương Tây, coi đây là một phần trong khái niệm về cái mà các phần tử Salafi gọi là “cuộc thánh chiến không biên giới”.

Tác giả cuốn sách này, Abdullah Ash-Shaybani, cố gắng bác bỏ quan điểm chủ lưu của đạo Hồi coi thánh chiến là phương tiện tự vệ.

Ash-Shaybani khẳng định: “Các chứng cớ cho thấy bản chất bắt buộc của Thánh chiến và rằng người Hồi giáo được phép, và thỉnh thoảng bắt buộc phải truy kích những kẻ vô đạo ở vùng đất họ sống, để đáp lại sự vô đạo và cuộc tấn công của những kẻ đó nhằm vào đạo Hồi và những người Hồi giáo”.

Gã tác giả này cố gắng dụ dỗ người Hồi giáo lấy chủ nghĩa khủng bố làm công cụ đối đầu với các kẻ thù của đạo Hồi. Bằng việc trích dẫn một đoạn trong kinh Koran tách rời với các đoạn khác và thoát ly bối cảnh, y cố gắng chứng minh rằng ngay cả Đức Allah cũng sử dụng khủng bố để trợ giúp Nhà tiên tri Muhammad và các đệ tử của ông này trong cuộc chiến chống lại kẻ thù.

Không những vậy, gã “lý luận gia” Shaybani còn vạch ra một chuỗi các mục tiêu cần tấn công, gồm các mục tiêu quân sự, cảnh sát, chính trị và kinh tế.

Hồi đầu tháng 8, IS đã tung ra một đoạn video kêu gọi các “con sói đơn độc” thực hiện các cuộc tấn công bằng “vũ khí sinh học” vào phương Tây. Tổ chức khủng bố này đã cung cấp các hướng dẫn sơ đẳng về cách làm tràn lan “nạn dịch nghiêm trọng nhất” cho phương Tây từ những thứ như... phân chuột. Sau đó IS ra lời kêu gọi tấn công sinh học nhằm vào phương Tây. Chúng đăng tải một tấm áp phích ghi cảnh San Francisco (Mỹ) bị tấn công.

Thủ lĩnh tối cao của IS vẫn sống

Kế đó, vào ngày 22/8, Al-Furqan – một bộ phận truyền thông của IS, công bố vào ngày lễ Hồi giáo Eid al-Adha một tuyên bố dưới dạng audio do thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi thực hiện – điều này chấm dứt các đồn đoàn về cái chết của gã trùm IS này.

Trong đoạn audio đó, Al-Baghdadi tỏ vẻ thách thức trước việc các thành phố trong đế chế IS của y ở Iraq và Syria đã lần lượt thất thủ. Y giáo huấn các chiến binh Hồi giáo rằng chuyện thắng bại không được đo bằng việc giải phóng hay đánh mất một thành phố hoặc làng mạc nào đó.

Tuyên bố của thủ lĩnh tối cao IS đã động chạm tới 4 vấn đề. Thứ nhất, Al-Baghdadi đe dọa tấn công lực lượng Mỹ và Nga ở Syria.



Thứ hai, y lên án Mỹ và lập luận rằng nước này đang trải qua “thời kỳ tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại của mình”.

Thứ ba, y kêu gọi người Hồi giáo Sunni trên bán đảo Arabia lật đổ các chế độ “chuyên chế” . Y thúc giục các chiến binh của mình trong khắp thế giới Hồi giáo kiên định tìm kiếm thắng lợi và sẵn sàng tử vì đạo.

Cuối cùng, y kêu gọi những kẻ ủng hộ IS ở phương Tây sử dụng bất cứ thứ gì mà chúng có sẵn trong tay để mở các cuộc tấn công khủng bố ngay giữa lòng phương Tây. Y nhấn mạnh rằng mỗi cuộc tấn công khủng bố ở phương Tây, như là đánh bom xe, sẽ tương đương với 1.000 chiến dịch tấn công trên đất Hồi giáo.

Gã thủ lĩnh IS kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc kêu gọi những người ủng hộ IS và chiến binh IS hãy sát hại những người thế tục, những người vô thần và những người bỏ đạo.

Toàn bộ chiến dịch tuyên truyền lần này của IS cho thấy 3 điểm sau: 1- IS không chỉ thích ứng với tình hình mới mà còn đang chuyển đổi thành một tổ chức có cấu trúc “rắn độc nhiều đầu”, tăng cường hoạt động xuyên quốc gia; 2- IS, al-Qaeda và các tổ chức Salafi gần gũi với chúng đang hợp tác để tấn công phương Tây; và 3- chúng đã tập kết ở Idlib và cố gắng bảo vệ thành trì này của chúng.

Trái với nhận định chung, IS và al-Qaeda chưa bị đánh bại hoàn toàn ở Syria và Iraq.

Một báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ mới đây cho thấy ước khoảng 31.000 chiến binh IS vẫn còn ở Iraq và Syria .

Trước tình hình đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump phải tham gia vào các nỗ lực chung của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để ổn định tình hình tại Idlib, Syria./.