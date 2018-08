Trong nhân tướng học có nói, mỗi đặc điểm trên cơ thể con người đều chỉ ra được vận mệnh trong tương lai bao gồm sự nghiệp, cuộc sống và tài vận.

Mọi người thường nhìn vào khuôn mặt, bàn tay hoặc chỉ tay để biết được người đó giàu nghèo thế nào, nhưng đôi khi cũng quên mất, bàn chân cũng chỉ ra được người đó có tướng phú quý hay không.

Dưới dây là 4 tướng chân được xem là phúc tướng trời cho, ai sở hữu những đặc điểm này thì cuộc sống không những giàu sang phú quý mà còn có quý nhân bên cạnh phù trợ, làm gì cũng gặp may mắn và cả đời sống trong hạnh phúc đủ đầy. Cùng xem đó là đặc điểm gì nhé!

Ngón chân cái to và tròn

Người sở hữu ngón chân cái to và tròn đều là người mang nhiều phúc khí trời cho.

Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu bàn chân này không những có số vượng phụ vượng tử mà còn tạo dựng được sự nghiệp ổn định, vững vàng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, họ thường là những người nói ít làm nhiều và biết sáng tạo.

Bước vào giai đoạn trung niên, cuộc sống ngày càng ổn định, tiền bạc dư dả, đủ sống sung túc cả đời.

Ngón chân thứ 2 cao hơn những ngón còn lại

Người sở hữu bàn chân này thường có suy nghĩ lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống. Những người này luôn tâm niệm, chỉ cần sống tốt, mọi thứ đều được thượng đế an bài. Họ thường không quá lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Vì không tham vọng nên họ luôn được trời ban cho nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi và suôn sẻ. Bên cạnh họ, những người này có khả năng kiếm tiền và quản lý tiền. Dù không hẳn là người giàu có, nhưng họ lại có cuộc sống sung túc, đủ đầy không ai sánh bằng.

Có nốt ruồi dưới lòng bàn chân

Ông bà xưa có nói nốt ruồi son tượng trưng cho sự may mắn và hưng thịnh, vì vậy dù ở bất cứ đâu trên cơ thể nó cũng mang một ý nghĩa tích cực.

Đặc biệt, đối với phụ nữ có nốt ruồi son dưới lòng bàn chân thì xác định cả đời sung sướng. Trong nhân tướng học cho rằng, nốt ruồi ở chân thì nói lên được người đó là chân đi và bôn ba khắp nơi, nhưng nếu có nốt ruồi son ở lòng bàn chân thì cuộc sống chỉ toàn điều tốt đẹp.

Những người này không những gặp nhiều may mắn mà còn đem đến may mắn cho người khác. Nhìn chung, hậu vận không phải lo lắng bất cứ điều gì, an nhàn hưởng phước, sống sung sướng đến hết đời.

Có lông trên ngón chân cái

Phụ nữ nào có lông trên ngón chân cái thì cả đời chẳng cần lo phiền não, sầu muộn. Những người này không những thông minh, tài giỏi mà còn có khả năng kiếm tiền bậc nhất. Bên cạnh đó, họ còn có quý nhân giúp đỡ những lúc khó khăn.

Ngoài ra, cuộc sống hậu vận vừa sung túc, vừa an nhàn, chỉ cần bắt tay vào làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng đừng nên tự mãn mà hãy giữ vững tinh thần, giữ gìn tài vận cẩn thận để cuộc sống giàu có được ổn định.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)