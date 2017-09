Phó Tổng giám đốc Ninh Văn Quỳnh bị bắt, Tổng Giám đốc PVN gửi tâm thư trấn an nhân viên

Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố điều tra đối với ông Ninh Văn Quỳnh (Phó Tổng Giám đốc) và một số nguyên cán bộ Tập đoàn PVN về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo PVN, việc khởi tố này để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của Tập đoàn vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) trong giai đoạn trước đây.

Cho tới nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

PVN đã đình chỉ công tác ông Ninh Văn Quỳnh

Trước sự việc này, PVN cho biết, việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh; đồng thời tổ chức phân công lại cho các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tập đoàn để tiếp tục triển khai công việc, nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ ngành giao nhằm đảm bảo ổn định trong Tập đoàn.

PVN bày tỏ mong muốn được dư luận chia sẻ, cảm thông với những khó khăn khách quan và chủ quan của Tập đoàn trong thời gian qua và tiếp tục ủng hộ tập thể người lao động ngành Dầu khí vượt qua giai đoạn khó khăn, vững bước phát triển.

Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn viết “tâm thư” gửi nhân viên

Cũng trong ngày 1-9, sau khi thông tin Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh và một số nguyên cán bộ Tập đoàn PVN bị khởi tố được công bố, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã viết “tâm thư” gửi tới cán bộ, đảng viên và người lao động ngành dầu khí.

Bức thư viết: “Ngày 3/9 tới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tròn 42 năm thành lập, đó cũng là chặng đường 42 năm lao động bền bỉ và sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí. Trong 42 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã luôn phát triển không ngừng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Khẳng định PVN “đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn” và “đặc biệt còn đang đối mặt với những diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn viết:

“Mới đây nhất, các cơ quan pháp luật đã tiến hành khởi tố một số cán bộ/nguyên cán bộ lãnh đạo Tập đoàn. Những yếu tố đó tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí”.

Theo nội dung bức thư, tập thể Ban lãnh đạo Tập đoàn PVN kêu gọi toàn thể người lao động ngành Dầu khí ở tất cả các đơn vị, địa bàn vững vàng, ý chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của “những người đi tìm lửa” góp phần ổn định và xây dựng PVN ngày càng phát triển.

“Trước nay, chúng ta đã đoàn kết thì nay càng phải đoàn kết hơn nữa! Chúng ta đã cố gắng thì nay càng cần cố gắng thêm nữa!

Chỉ có như vậy thì chúng ta mới đứng vững và phát triển” – ông Nguyễn Vũ Trường Sơn nói với toàn thể cán bộ ngành Dầu khí.

Khởi tố 5 cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo PVN

Trong quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.