Phim hoạt hình Coco: Sắc màu kỳ diệu của xưởng phim Pixar lừng danh

"Con cưng" của xưởng phim Pixar



Là xưởng phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, Pixar là thương hiệu uy tín thường xuyên cho "ra lò" những bộ phim hoạt hình chất lượng.



Năm nay, tác phẩm được xưởng Pixar o bế kĩ lưỡng với nhiều tự hào và hi vọng là Coco. Bộ phim hoạt hình thứ 19 của Pixar Animation Studios sẽ kể với khán giả câu chuyện về Miguel, một cậu bé có niềm đam mê bất tận và những tham vọng lớn lao dành cho âm nhạc.

Trailer phim hoạt hình Coco.

Tuy sinh ra trong một gia đình mà trong suốt nhiều thế hệ qua, âm nhạc đã trở thành một điều bị cấm kỵ hoàn toàn, nhưng Miguel lại luôn luôn mơ ước có thể tiếp nối bước chân thần tượng của mình là Ernesto de la Cruz, nhạc sỹ nổi tiếng nhất trong lịch sử làng âm nhạc Mexico.

Miguel buộc phải lựa chọn giữa đam mê ca hát và tình cảm gia đình. Cậu hi vọng có thể chứng tỏ được tài năng với những người thân trong gia đình, để giúp cho họ thấy âm nhạc thực sự tuyệt vời ra sao.



Điểm đặc biệt của câu chuyện nằm ở bối cảnh được lấy cảm hứng từ ngày lễ đặc biệt Día de Muertos (Ngày của người chết) của đất nước Mexico và những cánh hoa cúc vạn thọ rực rỡ đặc trưng của ngày lễ này.



Coco sẽ là cuộc phiêu lưu của Miguel vào Vùng đất Linh Hồn, một miền đất sống động, rực rỡ sắc màu diệu kỳ và là nơi cư trú của rất nhiều thế hệ những người đã từ giã cõi đời.

Nhà sản xuất cũng tiết lộ vùng đất huyền bí này được trang hoàng bằng 7 triệu đèn hiệu đặc biệt để tạo nên vẻ huyền ảo lung linh độc nhất vô nhị.

Những cánh hoa cúc vạn thọ rực rỡ đầy ấn tượng trong Coco.

Ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar



Vừa qua, hãng Pixar đã chính thức ghi danh Coco vào danh sách lựa chọn đề cử cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar lần thứ 90, sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2018.

Coco sẽ phải đối đấu với các đối thủ nặng ký khác như bộ phim hoạt hình lần đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng tranh sơn dầu- Loving Vincent, hay phim hoạt hình bằng tay The Breadwinner

Do Angelina Jolie đứng vai nhà sản xuất, cùng các đại diện từ nhiều hãng sản xuất lớn khác như Despicable Me 3 của Illumination, The Lego Batman Movie của hãng Warner Bros, Captain Underpants và Boss Baby của hãng Dreamworks.



Đại diện của cường quốc phim hoạt hình Nhật Bản là hai phim In this corner of the world và A Silent voice.



Nhưng rất ít cái tên trong danh sách trên có được độ chỉn chu hoàn hảo trên nhiều phương diện như Coco. Các bình luận sớm khen ngợi kịch bản của Coco xây dựng nhân vật hoàn thiện và nhất quán từ đầu đến cuối, trong một cốt truyện hấp dẫn và đầy tính nhân văn.

Nhạc phim cũng là yếu tố nhận được nhiều đánh giá cao từ giới phê bình trong Coco. Một trong các ca khúc ấn tượng trong phim Coco là Remember Me được sáng tác bởi cặp đôi nhạc sĩ đã từng giành giải Oscar cho nhạc phim Frozen.

Remember Me đang được dự đoán là ứng cử viên tiềm năng cho hạng mục Bài hát trong phim hay nhất.

Danh sách các đề cử chính thức của giải Oscar sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2018. Ban tổ chức giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh sẽ chọn ra ít nhất 5 bộ phim từ 16 cái tên ứng cử. Chắc chắn danh sách này không thể thiếu vắng Coco.

Niềm hy vọng của hãng Pixar được mong chờ sẽ tiếp nối truyền thống của hãng phim lừng danh để làm nên chuyện tại giải Oscar năm nay.