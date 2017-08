Phiến quân Syria bắt đầu đào thoát sang gia nhập quân chính phủ

Số lượng chính xác các tay súng “đối lập” chuyển sang lực lượng vũ trang Syria không rõ, do các truyền thông viên ủng hộ “nổi dậy” không đưa ra bất cứ con số nào trong thông tin của mình.

Đây là lần thứ 2 trong hai tuần qua, các thành viên phe phái Jaysh Mughawiir Al-Thoura từ bỏ tổ chức Liên minh chống IS do Mỹ hậu thuẫn để chuyển sang chiến đấu ủng hộ lực lượng vũ trang Syria. Các truyền thông viên ủng hộ “nổi dậy” cũng không nêu bất cứ lý do gì cho việc thay đổi tư tưởng chiến đấu của các tay súng thuộc nhóm này.

Trong một diễn biến khác, nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) tuyên bố, lực lượng của tổ chức bạo loạn lớn thứ 2 Syria được Mỹ hậu thuẫn này bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công lớn trên vùng sa mạc miền trung Syria nhằm vào khu vực Badiya Al-Shama.

Các nhóm chiến binh Jaysh Assoud Al-Sharqiyah và Liwaa Ahmad 'Abdo thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) bắt đầu bắn phá chiến tuyến của quân đội Syria đêm ngày 01.08.2017, chuẩn bị tiến công vào chiến tuyến phòng ngự của các lực lượng vũ trang Syria xung quanh khu vực Badiya.

Al-Masdar News dẫn nguồn quân sự ở Damascus cho biết, quân đội Syria đã chuẩn bị cho cuộc tiến công của lực lượng FSA. Nhưng theo đánh giá của các sĩ quan Syria, lực lượng chiến binh này không nguy hiểm như Al-Qaeda Syria hoặc IS.

Các nhóm chiến binh đang cố gắng duy trì sự tồn tại của mình bằng cách tiến công vào quân đội Syria để có được sự hỗ trợ từ phương Tây, khi Washington bắt đầu từ chối hậu thuẫn cho cuộc chiến không thể thắng này.

Các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy trong khu vực trên thường kết thúc trong thất bại. Trong cuộc tấn công gần đây nhất, quân đội Syria tiêu diệt một số lượng lớn chiến binh FSA. Các nhóm chiến binh do Mỹ hậu thuẫn thuộc FSA cũng không phải là đối thủ của IS và luôn tháo chạy trước một nhóm nhỏ các tay súng khủng bố trên vùng chiến trường dọc biên giới với Iraq.