Phát ngôn viên Nhà Trắng phải xin lỗi vì so sánh Assad với Hitler

Bình luận được Spicer đưa ra khi ông cáo buộc Nga đồng lõa với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và bao che chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

"Các anh có một nhân vật (Assad) được mô tả như Hilter, kẻ thậm chí còn không sử dụng vũ khí hóa học. Vì vậy nếu là Nga, các anh cần phải tự vấn chính mình rằng liệu đây có phải là quốc gia và chế độ mà anh muốn gắn kết cùng hay không."

Phát ngôn trên ngay lập tức bị dư luận lên án và ông Spicer phải đưa ra lời xin lỗi trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Sean Spicer nói, "Tôi đã cố gắng làm rõ luận điểm về hành vi độc ác mà Assad tiến hành chống lại chính người dân của mình hồi tuần trước, bằng cách sử dụng vũ khí và hơi ga hóa học."

"Tôi đã sai lầm khi liên hệ vụ việc, một cách không phù hợp và thiếu nhạy cảm, với cuộc thảm sát Holocaust (do Đức Quốc Xã tiến hành nhằm vào người Do Thái trong giai đoạn 1941-1945), bởi vì không có sự so sánh nào ở đây cả. Và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi đã sai lầm," phát ngôn viên Nhà Trắng lên tiếng.

"Mục tiêu của tôi lúc này là cố gắng tập trung vào Assad," ông cho hay. "Tôi nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm và tôi không muốn gây ra sự phân tâm khỏi các nghị trình của Tổng thống Trump."

Theo CNN, dù không sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường, Hitler và Đức Quốc Xã đã dùng khí ga để hành quyết người Do Thái, người khuyết tật và nhiều nhóm người khác.