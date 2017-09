Pax Thiên giờ đã là quý tử cao nhất nhà Angelina Jolie, xuất hiện đầy chững chạc trên thảm đỏ

Hôm 11/9, Angelina Jolie đã đưa các con cùng đến dự buổi công chiếu phim "First They Killed My Father", tại LHP Toronto. Cả 6 người con nhà Jolie-Pitt đều có mặt đông đủ. Đặc biệt là cậu con trai gốc Việt - Pax Thiên - trông rất chững chạc trong bộ suit màu xanh.

Ngày 29/11 tới, Pax sẽ đón sinh nhật tuổi 14. Tuy nhỏ hơn cậu anh gốc Campuchia - Maddox - 2 tuổi nhưng giờ Pax đã cao hơn cả anh, trở thành quý tử cao nhất nhà Angelina Jolie.



Ảnh chụp cả gia đình cho thấy Pax Thiên giờ đã là cậu con trai cao nhất nhà.

Angelina Jolie và 6 người con chụp ảnh cùng nhà hoạt động xã hội Loung Ung (ngoài cùng bên trái), các diễn viên nhí Kimhak Mun (áo trắng bên cạnh Angelina) và Sareum Srey Moch (ngoài cùng bên phải).

Pax diện suit rất chững chạc và đã cao hơn cậu anh Maddox.

Angelina Jolie thì xinh đẹp lộng lẫy như nữ thần dù đã ở tuổi 42.

Nữ đạo diễn chụp ảnh cùng Rithy Panh - nhà làm phim tài liệu người Campuchia đồng sản xuất phim "First They Killed My Father".