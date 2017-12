Ông Trịnh Xuân Thanh có thêm luật sư bào chữa

Tối 14/12, trao đổi với PV, luật sư Lê Văn Thiệp (Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư Hà Nội) xác nhận, ông đã được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh.

Cụ thể, luật sư Thiệp là người bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo thông tin từ luật sư Thiệp, việc mời ông xuất phát từ đơn đề nghị mời người bào chữa của bị can Trịnh Xuân Thanh. Từ đó, ông đã liên hệ với cơ quan điều tra của Bộ Công an để làm thủ tục đăng ký tham gia vụ án.

Luật sư Thiệp nói, cơ quan điều tra đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho ông trong việc đăng ký, tham gia bào chữa đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngoài luật sư Lê Văn Thiệp thì trước đó 2 luật sư khác thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn luật sư Hà Nội cũng đã được cấp giấy chứng nhận trong giai đoạn hỏi cung.

Luật sư Lê Văn Thiệp.

Trước đó, hôm 4/12, tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng, trước Tết Nguyên đán, trong tháng 1/2018, TAND TP sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng khẩn trương đưa ra truy tố xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVC.

Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch PVC bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào hồi trung tuần tháng 9/2016, sau đó bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản.

Tuy nhiên, trước thời điểm bị khởi tố, ông Thanh đã bỏ trốn, sau đó đến ngày 31/7 ông này ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra.