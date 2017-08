Ơn giời The Face tối qua, Hữu Vi không cầm micro, Mai Ngô bận thi bằng lái nên không đến!

Đêm chung kết The Face mùa 2 diễn ra tối ngày 27.8 không có bóng Mai Ngô. Sự vắng mặt lần này không phải do đau bụng, cô chỉ bận thi bằng lái xe.

Và tối qua, may mắn thuộc về ê-kíp làm chương trình bởi nếu mời một cô nàng thẳng tính và thường xuyên có những phát ngôn "bá đạo" như Mai Ngô, biết đâu đêm chung kết The Face lại được tặng thêm một rổ "gạch đá".

May Mai Ngô bận thi bằng lái xe nên không đến.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là The Face đã có một đêm yên ả. Chưa bao giờ từ "nhạt nhẽo" lại được sử dụng một cách rầm rộ và thẳng thắn đến thế. Song, nếu cứ chê hoài e rằng những người trong cuộc sẽ trách móc đám đông chỉ biết soi mói, lắm điều.

Thế nên thôi thì chúng ta hãy cùng nhau ghi nhận, gạn hết đục đi, biết đâu cũng khơi được một ít trong.

Sau nhiều nỗ lực của khán giả, Hữu Vi đã trở lại bình thường.

Ơn giời! Tín hiệu đáng mừng đầu tiên đã đến từ chàng host Hữu Vi. Tối qua anh không cầm mic, nghĩa là khán giả sẽ không phải giật đùng đùng với lối nhả chữ giật cục thường thấy suốt ba tháng nay.



Đã thế, anh còn tìm lại được chính mình sau một thời gian dài lưu lạc. Không còn nữa một Hữu Vi mướt mải mồ hôi, đầu tóc bóng nhẩy, đeo dây đen và theo đuổi gu thời trang của những năm hồi đó. Anh hiện đại hơn, hợp thời hơn dù chiếc kính mắt vẫn còn một chút sai sai.

Nhưng thôi, bao nhiêu đó là đủ với những khán giả đã theo dõi nhất cử nhất động của Hữu Vi từ đầu mùa The Face đến bây giờ.

Sau điểm sáng Hữu Vi trong đêm chung kết, không phải chờ đợi quá lâu, người viết tiếp tục tìm thấy điều tuyệt vời đến từ Top 4 xinh đẹp Tú Hảo, Mỹ , Đồng Ánh Quỳnh và Tường Linh. Lâu lắm rồi, khán giả mới được xem một chương trình mà thí sinh còn lanh lợi hơn ban giám khảo.

Trong khi Hoàng Thùy run đến nỗi quên hết mấy câu tục ngữ nằm ngay cửa miệng, Lan Khuê hay Minh Tú còn phát biểu một cách tần ngần thì sau khi vượt qua vòng phỏng vấn một cách mạnh mẽ, 4 cô gái còn chứng tỏ họ rất thuộc bài với chia sẻ từ tận tâm gan.

Đến đây, phải dành lời khen ngợi cho ê-kíp sản xuất chương trình bởi sự khéo léo lồng ghép hai chương trình mang format khác nhau như The Face và Chuyện đêm muộn thành một. Chuyện không mấy dễ dàng ấy họ làm được, lại còn làm tốt. Và thế là, khán giả được một bữa no, no đến phát ngấy với những lời đường mật.

Cất đi xô mật, đêm chung kết The Face tiếp tục bày binh bố trận trên sân khấu. Trong ma trận ấy, nếu không phải là người tinh tường, chắc chắn khán giả sẽ không thể nào phát hiện ra Top 4 đang sải bước ở đâu trong cảnh 3: Final Walk. Âu cũng là một cách luyện mắt khá hay.

Hay hơn nữa là khả năng đánh lừa khán giả xuất sắc của những người làm chương trình. Từ đầu đến cuối, những phần biểu diễn của ca sĩ khách mời cứ khiến người xem ngỡ rằng âm thanh có đôi chút trục trặc.

Cứ ngỡ Tóc Tiên bị "hại" bởi đội ngũ âm thanh của The Face.

Cho đến khi giọng hát của MC Phí Linh vang lên sau phần trình diễn của Tóc Tiên, đám đông mới chợt nhận ra những trách móc họ dành cho đội ngũ âm thành là oan ức. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, hãy nghiêm túc dành lời xin lỗi sâu sắc đến họ.



Cuối cùng, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến kết quả chung cuộc của The Face mùa 2. Ngôi vị cao nhất đã được trao cho Tú Hảo, một chiến binh của đội Lan Khuê. Tin mừng là từ lúc đó tới giờ, chưa thấy ai lên tiếng phản đối và mừng hơn nữa là nếu không phải Tú Hảo, ai trong ba gương mặt còn lại đăng quang cũng không bị phản đối.

Vì sao ư? Vì ba huấn luyện viên của họ đều giỏi như nhau nên đã tạo nên 4 cô gái "ngang tài ngang sức".