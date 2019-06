Nữ quái ở miền Tây chuốc say bạn tình, cướp tài sản

Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) hôm nay cho biết, đang điều tra, xử lý Hồ Thị Hồng Tươi (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nữ quái này được xác định chuốc rượu bạn tình say để cướp tài sản.

Công an cho biết, cách đây 2 ngày, ông C. (53 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) trình báo bị mất trộm xe máy khi đang đậu tại 1 nhà trọ ở phường An Hòa, TP Sa Đéc.

Công an kiểm tra hiện trường, trích xuất camera thì phát hiện Hồng Tươi lấy xe của ông C.

Làm việc với Công an, Tươi khai trước đó có nhậu với ông C. Trong lúc nhậu nữ quái này chuốc rượu cho ông C. say rồi cả hai vào nhà trọ để quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc ông C ngủ say, Tươi lấy trộm xe máy của bạn tình mang đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng đã thu hồi chiếc xe máy nói trên trao trả cho bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý Tươi theo quy định của pháp luật.