Nữ giới Trung Quốc "điên đảo" vì bạn trai ảo, bắt đầu nghiện chơi game để gặp soái ca kỹ thuật số

Khi nói đến việc tạo ra một trò chơi nhập vai trực tuyến dành cho phụ nữ, có vẻ như các nhà phát hành game chỉ cần vận dụng các motip cũ kỹ khi đưa ra hàng loạt các nhiệm vụ mang tính lãng mạn kiểu tình yêu cổ tích, đồng thời thêm mắm dặm muối chút "sến sẩm, nóng bỏng".

Và điều này đặc biệt đúng với thị trường trò chơi điện tử trực tuyến dành cho phụ nữ Trung Quốc.



"Nó giống như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn được dẫn chuyện bởi những giọng nói hấp dẫn. Nó thực tế hơn là đọc một cuốn tiểu thuyết ", Shen Junzhi, một sinh viên năm nhất tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung tâm của Trung Quốc cho biết.

Giao diện của một trò chơi hẹn hò dành cho nữ giới.

"Đồ họa tinh tế" của trò chơi và "những giọng nói tuyệt vời của bốn nhân vật nam chính" cũng là một sự thu hút lớn với Shen Junzhi, khiến cô không thể rời mắt khỏi trò chơi Love and Producer, được phát triển bởi hãng PapeGame, dành cho hệ máy điện thoại di động, trong đó nữ chính là một nhà sản xuất truyền hình, người phải cứu studio phim của cha mình khỏi bị phá sản bằng cách hồi sinh một chương trình truyền hình.

Khi nhân vật nữ chính tiếp tục công việc của mình, cô sẽ tiếp xúc với những người đàn ông khác nhau, và đối với các game thủ nữ có số lượng đông đảo và đang phát triển của Trung Quốc, đó là nơi mà niềm vui của họ bắt đầu.

Love and Producer đã nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc, sức hút của nó đã lan sang cả đến Việt Nam.

Shen không phải là người duy nhất dành lời khen ngợi tuyệt đối cho tựa game lần đầu tiên ra mắt vào tháng trước này.

Theo những con số mới nhất, Love and Producer - hay Lian Yu Zhi Zuo Ren trong tiếng Quan Thoại - không chỉ vượt qua được danh hiệu đầu bảng của trò chơi Honor of Kings trên bảng xếp hạng game miễn phí của cửa hàng Apple, mà còn trở thành trò chơi được nhắc đến nhiều nhất trên Weibo - Twitter phiên bản Đại Lục.

Theo ông Xue Yongfeng, một nhà phân tích thị trường ứng dụng điện thoại, thị trường game của Trung Quốc từ lâu đã bị chiếm ưu thế bởi những người đàn ông - do sự phong phú của các ứng dụng "bạn gái ảo" - do đó sự phổ biến của Love and Producer trở nên khá hợp lý khi đi theo hướng ứng dụng "bạn trai ảo".

"Thị trường luôn luôn có nhu cầu về các trò chơi điện tử cho phái đẹp, nhưng họ có xu hướng chọn lọc hơn và ít có khả năng trở nên nghiện chúng hơn nam giới", ông nói.

Dù có là trai 2D thì vẫn đẹp long lanh, thế là đủ với nhiều chị em phụ nữ rồi.

Mặc dù số lượng nam giới chơi game ở Trung Quốc vẫn nhiều gấp 3 lần số phụ nữ, tuy nhiên đã có xu hướng tăng dần đều cả về số và chất lượng của các trò chơi điện tử dành cho phái nữ.

"Phụ nữ đặc biệt ưa thích các trò chơi di động dễ thao tác, dễ tạo cảm giác thư giãn và những trò chơi khiến họ có cảm giác nữ tính hơn", Tan nói.

Mặc dù ngay cả với các trò chơi "nam tính" khác, như Honor of Kings, số lượng phụ nữ cũng đang tăng dần.

Ông nói: "Với sự phát triển nhanh chóng của các trò chơi di động, tầm quan trọng của các cầu thủ nữ dự kiến sẽ tăng đáng kể trong tương lai.

Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn iResearch ở Bắc Kinh, phụ nữ chiếm 24% tổng số game thủ trên Trung Quốc đại lục vào năm 2016, và con số đó đã tăng lên khoảng một nửa trong phân khúc các trò chơi nhắm tới mục tiêu đặc biệt làm riêng cho phái nữ, như game Miracle Nikki hay Xian Xia Love 3 .

Tan cho biết, một lý do khác cho sự thành công của Love and Producer là công ty PapeGames, có trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô của miền đông Trung Quốc, đã có thành tích xuất sắc trong việc sản xuất các trò chơi trước đó cho phụ nữ, đặc biệt là series game Nikki.

Hình ảnh lãng mạn từ một trò chơi điện tử dành cho bạn gái, thuộc phong cách 'bạn trai ảo'.

Không phải tình cờ khi mà công ty này đã chọn những diễn viên hàng đầu Trung Quốc như Bian Jiang, A Jiang và Xia Lei để lồng tiếng cho các nhân vật nam chính soái ca ngôn tình của những trò chơi này.

"Bốn nhân vật nam giới là những hình mẫu khác nhau nhắm vào các kiểu phụ nữ khác nhau, vì vậy tất cả đều được yêu mến, không bởi chị này thì bởi cô kia", Wen Zhou, một sinh viên đại học năm thứ nhất và là fan của trò chơi mới này phát biểu.

"Tôi không có bạn trai, vì vậy tôi hạnh phúc khi có mối quan hệ với một người bạn trai ảo".

"Ngoài ra, tôi là một người ưa nghe những giọng nói ngọt ngào, vì vậy tôi thích trò chơi này, khác với những người khác thường nhận được cuộc gọi điện thoại và nhận được tin nhắn WeChat từ người yêu".

Wen đã đề cập đến một trong những tính năng chính của Love and Producer - được mô tả bởi nhà phát triển như là một trò chơi "duy trì mối quan hệ siêu thực" - cho phép người chơi "tương tác" với các nhân vật qua điện thoại và thông qua ứng dụng truyền thông xã hội.

Bạn trai ảo đang trở thành một xu thế ở Trung Quốc?

Trong khi trò chơi là miễn phí để tải về, các tiện ích khác nhau có sẵn được rao bán kèm theo lại được tiêu thụ chóng mặt.

Trong tuần đầu tiên sau khi phát hành vào ngày 13 tháng 12, trò chơi đã được ước tính thu về trung bình 300.000 nhân dân tệ (46.300 USD) một ngày, trích dẫn từ một nguồn thông tin nội bộ không nêu tên trong ngành.

Wen cũng nói rằng cô đã chi hơn 100 nhân dân tệ cho trò chơi này - để mua một số vật phẩm áo giúp bạn hoàn thành trò chơi - đồng thời cũng ước tính rằng cô sẽ phải mất khoảng 16.000 NDT nếu muốn phá đảo lãng mạn theo kiểu "chơi game nạp thẻ".

Điều này cho thấy đã tới lúc ngay cả phái nữ cũng sẵn sàng đốt tiền vào trò chơi điện tử như bất cứ nam gamer nào, miễn là nhà sản xuất biết đánh trúng thị hiếu mà thôi.