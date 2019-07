Nữ du học sinh 17 tuổi lột xác siêu sexy: "Vì mình từng bị body shaming, cũng từng trải qua biến cố tình cảm"

Giảm cân chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, nhất là với con gái. Bởi với con gái, có quá nhiều cám dỗ và trở ngại khiến con số trên bàn cân của họ cứ lơ lửng ở mức cao chót vót khó lòng hạ xuống, chẳng hạn như do cơ địa, do sở thích ăn uống, do thói quen tụ tập cùng bạn bè...



Những lúc như vậy, điều chúng ta cần nhất chính là một động lực đủ lớn để có thể trở thành quyết tâm phải thay đổi mình.

Và với cô bạn có tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc đến từ TP.HCM này, lý do chính giúp cô bạn có suy nghĩ phải thay đổi, phải trở nên xinh đẹp hơn đến từ việc bị mọi người trêu chọc và bị thất tình.

Bảo Ngọc là girl xinh có màn lột xác khiến ai nấy đều phải trầm trồ

Bảo Ngọc sinh năm 2002, hiện đang là du học sinh tại Mỹ. Nhìn những hình ảnh hiện tại của Ngọc, ai nấy đều phải trầm trồ vì trông cô nàng siêu xinh, siêu sexy và siêu cá tính. Ngọc sở hữu gương mặt hiện đại và rất cool. Hơn nữa, body của cô bạn 17 tuổi cũng... rất gì và này nọ từ vòng eo con kiến đến vòng 1 và vòng 3 nảy nở.

Tuy nhiên, trước khi xinh xắn được như hiện tại, Ngọc cũng từng gặp vấn đề với cân nặng của mình.

Cô bạn từng có thân hình mũm mĩm, mặt tròn xoe, da dẻ cũng ngăm đen, nói chung tổng thể nhìn hết sức bình thường. Có lẽ bởi vậy mà Ngọc trở thành mục tiêu bị trêu đùa của một số người. Thế nhưng cũng chính vì biến cố này mà cô nàng mới quyết định giảm cân, làm đẹp.

Ngọc đã từng có một quá khứ mập mạp, luôn bị mọi người trêu chọc

Tuy nhiên, cô bạn của hiện tại đã thay đổi rất nhiều rồi

"Theo mình, con người nếu đủ đau lòng thì sẽ dẫn đến thay đổi rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình từng trải qua cảm giác bị body shaming, không suôn sẻ tình cảm, thêm vào đó, càng lớn mình càng nhận thức được như thế nào là đẹp, như thế nào sẽ tốt hơn cho mình và mình biết yêu thương bản thân hơn.

Đó là động lực lớn nhất để mình thay đổi như bây giờ", Ngọc chia sẻ.

Cách giảm cân được Ngọc áp dụng theo lời nhận xét từ Ngọc thì "rất không khoa học, rất không đáng học theo", vì cô nàng dùng chiêu nhịn ăn. Biết là không tốt nhưng đây là Ngọc thấy nhanh và phù hợp với thể chất mình nhất. Ngọc cũng gửi gắm thêm đến những cô nàng từng trải qua trường hợp giống mình rằng cứ tự tin đi.

Nhờ giảm cân, Ngọc đã có được body hút mắt thế này đây

Nhờ dậy thì cũng như biết make-up, gương mặt Ngọc cũng xinh xắn, cuốn hút hơn

"Con gái xinh đẹp nhất là khi biết tin vào chính mình. Nhưng tự tin chứ đừng tự cao, phải biết lắng nghe, chọn lọc, tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh để hoàn thiện mình hơn. Khi mình tốt hơn, tự tin hơn, người khác sẽ tự khắc chú ý đến", Ngọc nói.