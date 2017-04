Nữ diễn viên hạng B Hàn bất ngờ nổi tiếng vì cựu tổng thống mua nhà

Hãng thông tấn Yonhap News đưa tin bà Park Geun Hye đã bán căn biệt thự cũ sau khi rời khỏi Nhà Xanh. Biệt thự ngay ở trung tâm Seoul được bán với giá 5,9 triệu USD.

Theo lời đại diện bà Park, tổng thống bị phế truất cảm thấy mệt mỏi khi hàng xóm phàn nàn vì sự ồn ào. Đám đông ủng hộ bà vẫn tập trung trước cửa nhà mỗi ngày. Bà vừa đặt mua biệt thự ở khu vực yên tĩnh hơn. Khá bất ngờ, tư dinh này được bà Park mua lại từ diễn viên hạng trung Shin So Mi.

Bà Park Geun Hye đã mua nhà của diễn viên hạng B. Ảnh: Nate.

Biệt thự gồm hai tầng, diện tích khoảng 153,54m2 với bốn phòng tắm, năm phòng ngủ. Khu vực đỗ xe khá rộng rãi, có thể chứa được 10 xe hơi. Theo Mydaily, Park Geun Hye đã mua lại căn nhà với giá 2,5 triệu USD.

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ với quyết định của cựu tổng thống. Nhiều người thắc mắc vì sao một người có vị thế như bà Park Geun Hye lại sẵn sàng mua nhà của nghệ sĩ hạng B. Một số người cho rằng bà Park cần tiền nên phải bán biệt thự ở trung tâm Seoul.

Shin So Mi sinh năm 1975, được chú ý sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1995. Sau đó, cô tham gia đóng phim, quay quảng cáo. Cô góp mặt trong một số phim như Want to Love Again, My Love, Lawyers.

Đáng tiếc, hơn 20 năm trong nghề, Shin So Mi vẫn chưa một lần tỏa sáng. Cô bị liệt vào danh sách diễn viên hạng B, sẵn sàng đóng cảnh nóng.

Shin So Mi khó chịu khi bỗng dưng nổi tiếng. Ảnh: Newsen.

Được chú ý sau thương vụ bán nhà cho cựu tổng thống, Shin So Mi tỏ ý khó chịu khi phóng viên hỏi chuyện. “Tôi chỉ muốn sống bình yên. Đột nhiên được chú ý như thế này, tôi thấy không quen”. Ngay sau đó, cô chủ động khóa tài khoản cá nhân.

Sau khi mất chức, bà Park Geun Hye đã bị truy tố tội hối lộ, lạm quyền và rò rỉ bí mật quốc gia. “Chủ cũ” của Nhà Xanh đã bị tạm giam từ cuối tháng 3. Đồ đạc của bà ở căn biệt thự cũ sẽ được chuyển đến nhà mới vào cuối tháng này.

Bà Park sẽ ra hầu tòa vào ngày 2-5 tới.