Nữ diễn viên 10X nhận cát xê 23 tỷ, lọt top nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới

Sở hữu gương mặt cá tính, cô gái sinh năm 2004 sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Năm 9 tuổi, Millie có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình giả tưởng Once Upon a Time in Wonderland của đài ABC (Mỹ). Năm 2014, Millie có vai chính đầu tiên trong phim truyền hình thể loại tâm lý ly kỳ – Intruders – của đài BBC Mỹ. Nhờ màn xuất hiện ấn tượng trong series này, sau đó cô bé được tham gia vai khách mời trong những phim truyền hình đình đám như NCIS, Modern Family hay Grey’s Anatomy.