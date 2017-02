NÓNG: Real Madrid cân nhắc rời Liga, lập 'siêu giải đấu' vì sự cố hoãn trận đấu

Theo tờ Marca, chủ tịch Florentino Perez đã tỏ ra vô cùng tức giận sau khi nghe tin trận đấu giữa Real Madrid và Celta Vigo bị hoãn vì lý do thời tiết. Nguyên nhân sâu xa của lý do trên là vì một cơn bão lớn đã khiến SVĐ Balaidos bị hư hại phần mái che và không đảm bảo an toàn cho các CĐV cũng như cầu thủ.

Phía Real tin rằng điều đó là không đủ thuyết phục để hoãn cả một trận đấu. BLĐ của Kền kền trắng có lý do để cân nhắc việc rời khỏi La Liga để đi đầu trong việc tổ chức ra siêu giải đấu hàng đầu châu Âu (European Super League).

Perez không hài lòng về quyết định hoãn trận đấu của La Liga

Theo tờ Marca, chủ tịch Perez không tin rằng đang có một chiến dịch chống lại đội bóng của ông mà chỉ đơn thuần thất vọng trong cách tổ chức và hoạt động của La Liga. Hiện Real đang đá kém hơn các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch 2 trận. Việc để tồn đọng số lượng trận đấu sẽ là bất lợi lớn với đội chủ sân Bernabeu trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn khắc nghiệt.

Một số nguồn tin cũng cho rằng những CLB nổi tiếng như Manchester United, Barcelona, Juventus, Inter Milan, Bayern Munich và Paris Saint-Germain có ý định rời khỏi giải đấu hiện tại để gia nhập European Super League.

European Super League là giải đấu bao gồm những CLB hàng đầu châu Âu

Các CLB hàng đầu ở Premier League cũng ủng hộ ý tưởng trên. Các báo cáo nói rằng những đội bóng tại Anh rất ủng hộ việc cải cách Champions League để tạo ra những sự cạnh tranh mới mẻ hơn.

Việc Real Madrid cân nhắc rời khỏi La Liga sẽ là chất xúc tác lớn giúp các ông lớn tại châu Âu sớm đưa ra quyết định của mình. Nếu European Super League được thành lập, số tiền bản quyền truyền hình mà các đội bóng tham gia nhận được sẽ không hề nhỏ.