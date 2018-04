Nine West nộp đơn phá sản

Nine West Holdings, công ty sở hữu hàng loạt nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Nine West và Anne Klein, vừa nộp đơn xin phá sản vì nợ hơn một tỷ USD. Công ty dự định bán Nine West và Bandolino cho tập đoàn thời trang Authentic Brands (ABG).

Quyết định sẽ giúp hãng giảm nợ và đẩy mạnh tăng trưởng bằng cách tập trung giao những dòng sản phẩm mạnh hơn như Anne Klein và One Jeanswear, CEO Ralph Schipani cho biết. Nine West dự kiến tiếp tục hoạt động bình thường sau việc này.

Đây là công ty mới nhất gia nhập danh sách những hãng bán lẻ nộp đơn phá sản gần đây cùng hãng phụ kiện Claire's tháng trước và hãng đồ chơi Toys R Us tháng 9 năm ngoái. Ngành bán lẻ truyền thống của Mỹ đang rất vất vả khi phải cạnh tranh với những hãng thương mại điện tử như Amazon.