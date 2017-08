Những sự thật ngỡ ngàng khiến bạn phải thay đổi cách nhìn về thế giới, số 2 quá sốc

1. Gorilla làm tổ để ngủ

Nghe có vẻ kỳ quái nhưng quả thực là vậy. Loài gorilla (khỉ đột) làm tổ để ngủ trên mặt đất hoặc trên cây khi đêm xuống. Một điều thú vị nữa là: một tổ loài gorilla làm ra không bao giờ được sử dụng hai lần.

2. Quảng cáo sử dụng dầu động cơ thay vì mật ong

Thật đáng sợ phải không? Nhưng sự thật là có một số quảng cáo chúng ta vẫn xem không thật như mọi người vẫn tưởng. Để làm món ăn hấp dẫn hơn người ta sử dụng dầu nhớt thay vì mật ong, kem thường được thay thế bằng khoai tây nghiền và bánh hamburger được phủ bóng sẵn.

Hóa ra cái thứ trông có vẻ như mật ong hấp dẫn kia lại là dầu nhớt.

3. Đà điểu châu Phi không vùi đầu vào cát

Nhiều người vẫn nghĩ rằng loài đà điểu châu Phi tránh nóng bằng cách vùi đầu vào cát. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh quang học. Khi một con chim lớn cúi xuống để ăn, có vẻ như cái đầu được chôn trong cát.

Nhìn vậy thôi nhưng thực tế con đà điểu này không vùi đầu vào cát như nhiều người vẫn tưởng.

4. Ai Cập không phải là đất nước có nhiều kim tự tháp nhất

Nhắc đến kim tự tháp, người ta sẽ nghĩ ngay đến Ai Cập. Nhưng các nhà khoa học cho hay các kim tự tháp trên thế giới có nhiều nhất ở Sudan. Tổng số các kim tự tháp trên lãnh thổ đất nước này là 255, gấp đôi so với ở Ai Cập.

Nhắc đến Kim tự tháp là nhắc đến Ai Cập, thế nhưng quốc gia này lại không phải là nơi có nhiều kim tự tháp nhất thế giới.

5. Không có quả táo nào rơi vào đầu Isaac Newton

Hiệp hội Hoàng gia London đã tiết lộ bản thảo gốc mô tả công trình của Newton, và nó không có bằng chứng về câu chuyện quả táo rơi như chúng ta vẫn hay truyền tai nhau. Chỉ có một lưu ý ngắn gọn về việc làm thế nào táo luôn luôn rơi thẳng xuống mặt đất.

Sự thật là chẳng có quả táo nào rơi trúng đầu Newton khi ông ngồi dưới gốc cây.

6. Huy chương vàng Olympic không tồn tại

Lần cuối cùng huy chương vàng thực sự được trao cho các nhà vô địch là vào năm 1912. Kể từ đó, tất cả các đối thủ chiến thắng đều nhận được huy chương bạc mạ vàng. Trọng lượng của vàng trong huy chương chiếm 1% tổng trọng lượng của cả huy chương.

7. Chuột không thích phô mai

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom và Jerry có lẽ đã mang đến cho người xem một lầm tưởng là chuột thích phô mai.

Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy con chuột thực sự thích những thứ có hàm lượng đường cao hơn rất nhiều, chẳng hạn như ngũ cốc và hoa quả. Phô mai là thứ không có sẵn trong môi trường tự nhiên của chúng.

8. Máy khử rung tim là vô dụng với lại trái tim đã ngừng

Khi tim trong cơ thể điều tiết nhịp đập không đều, người ta sẽ sử dụng máy khử rung tim để điều chỉnh nhịp đập của nó. Nhưng một trái tim đã ngừng đập chỉ có thể hoạt động lại nếu được xoa bóp tim ngay tức thì hoặc CPR (hồi sức tim phổi) chứ không phải bằng máy khử rung tim.

9. Băng nhiệt dẻo được sử dụng để đánh dấu đường

Tuổi thọ của nhựa polyme cao gấp 2-3 lần so với sơn, đó là lý do tại sao nó thường được sử dụng trong đánh dấu bề mặt đường. Thêm vào đó, quá trình dán băng dễ dàng hơn nhiều so với kẻ vẽ sơn trên mặt đường.

(Nguồn: Bright side)